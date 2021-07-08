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«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41881
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 21:06
Если останется такой темп заболеваемости, то есть все предпосылки, что в скором времени мы можем перейти в «красную зону», - подчеркнул заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12302
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 08:56
Цитата:
внимательно читайте. количество спутника не указывается.
а его немерено.
и вакцинируются в основной массе им.
KOS77:
Да уж, цифры и впрямь странные!? 3350 доз на 181 пункт вакцинации, получается каждый пункт готов принять 18 человек в день и
Да уж, цифры и впрямь странные!? 3350 доз на 181 пункт вакцинации, получается каждый пункт готов принять 18 человек в день и
внимательно читайте. количество спутника не указывается.
а его немерено.
и вакцинируются в основной массе им.
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 09:32
Когда появится таки возможность привиться Пфайзером, Джнонсоном или Модерной?
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 09:35
Или вакцины производства США и Западной Европы, у нас как и в России, только для избранных? Россияне таки закупили 200 тысяч доз Пфайзера. Только в обычных поликлиниках его нет.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 134
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 09:49
Цитата:
7 июля звонил по поликлиникам Костаная, кроме Спутника ничего нет. CoronaVac есть только в пятой поликлинике, и то только для приписанных к поликлинике.
Как сообщил и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ, на 7 июля в области есть 217 доз отечественной вакцины «QazVac», 892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax» и 2 241 доза первого компонента китайской «CoronaVac». Источник:
7 июля звонил по поликлиникам Костаная, кроме Спутника ничего нет. CoronaVac есть только в пятой поликлинике, и то только для приписанных к поликлинике.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 134
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 09:51
Где в Костанае есть выбор?
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 09.07.21 - 10:27
Просто к сведению
Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19
www.rbc.ru/society/03/07/2021/60dfcb1e9a794775ce08a6ab
[Исправлено: Thinker, 09.07.2021 - 10:40]
Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19
[Исправлено: Thinker, 09.07.2021 - 10:40]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14118
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 09.07.21 - 10:44
Цитата:
А теперь читаем дальше:
Цитата:
И это речь не о вакцинах от коронавируса, а обо всех.
Thinker:
Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19
Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19
А теперь читаем дальше:
Цитата:
«Ни одна вакцина и ни один производитель не гарантируют, что при встрече с вирусом [организм] — особенно если у вас ослабленный иммунитет, если вы вели неправильный образ жизни или перед этим перенесли какую-то другую респираторную инфекцию — не отреагирует легкой формой болезни. Это так и есть, и к этому надо быть готовым», — отметила глава Роспотребнадзора.
Подробнее на РБК:
Подробнее на РБК:
И это речь не о вакцинах от коронавируса, а обо всех.
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 09.07.21 - 11:04
Цитата:
Читаем заголовок статьи
Минздрав назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19
Насколько вакцина предохраняет от заражения коронавирусом и предотвращает его передачу другим людям, до конца неизвестно, отметил Минздрав. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски
Понятно что в самой статье начинают размазывать черное по мягкому, как обычно.
Я ни за, ни против, я в палатке (как в анекдоте), мне все равно.
[Исправлено: Thinker, 09.07.2021 - 11:05]
И это речь не о вакцинах от коронавируса, а обо всех.
Источник:
Источник:
Читаем заголовок статьи
Минздрав назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19
Насколько вакцина предохраняет от заражения коронавирусом и предотвращает его передачу другим людям, до конца неизвестно, отметил Минздрав. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски
Понятно что в самой статье начинают размазывать черное по мягкому, как обычно.
Я ни за, ни против, я в палатке (как в анекдоте), мне все равно.
[Исправлено: Thinker, 09.07.2021 - 11:05]
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