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abaika95:

Абай писал-язык был развит Жамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развит Есенберлин написал Кочевников-язык был развит Ауезов,Сатпаев работали,все было развито

Цитата:Вам про Фому, а вы про Ерёму. Это такие методы работы? Никто не говорит о литературном языке, который, несомненно, был развит. Речь о языке, требующем развитой терминологии. А этого-то и не было. Извините, но начало развитияказахского языка на моих глазах происходило. Помню, как ожесточённо спорили две молодые преподавательницы, вынужденные мучиться с переводом на казахский лекций по физиологии человека. Они не могли сойтись, например, как перевести слово "ткань" или "клетка". Вы понимаете, что речь не о тех тканях, которые идут на пошив одежды.И это самое простое, а что говорить о более сложных понятиях! Сейчас, надеюсь, всё устаканилось и больше о терминах не спорят.Русский же давно был для этого приспособлен во многом потому, что предал свои старославянские корни ради слов с включением корней из романо-германских языков. То есть, по сути такая лёгкая латинизация, уже проходила на протяжении веков и послужила тому, что русский стал гибче и развитей.Вот и всё, никто тут ничего не принижает, не надо вставать в позу загнобленного и репрессированного.И не передёргивайте, пожалуйста. Вам же говорят о научном языке, а не о литературном. Мухи отдельно, котлеты отдельно.