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≡ Спасал жизни, работал над Конституцией
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41881
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 08:30
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Искак Исергепов родился 12 июля 1936 года в Кустанайской области в многодетной семье, старшим из 9 детей. В феврале 2021 года Искак Наушинович ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 85 лет. Дочь почетного гражданина Костанайской области Искака Исергепова - о его жизни и судьбе.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
512
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 09:49
#15
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Цитата:
abaika95:
Абай писал-язык был развит Жамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развит Есенберлин написал Кочевников-язык был развит Ауезов,Сатпаев работали,все было развито

Вам про Фому, а вы про Ерёму. Это такие методы работы? Никто не говорит о литературном языке, который, несомненно, был развит. Речь о языке научном, требующем развитой терминологии. А этого-то и не было. Извините, но начало развития научного казахского языка на моих глазах происходило. Помню, как ожесточённо спорили две молодые преподавательницы, вынужденные мучиться с переводом на казахский лекций по физиологии человека. Они не могли сойтись, например, как перевести слово "ткань" или "клетка". Вы понимаете, что речь не о тех тканях, которые идут на пошив одежды. :-)И это самое простое, а что говорить о более сложных понятиях! Сейчас, надеюсь, всё устаканилось и больше о терминах не спорят.
Русский же давно был для этого приспособлен во многом потому, что предал свои старославянские корни ради слов с включением корней из романо-германских языков. То есть, по сути такая лёгкая латинизация, уже проходила на протяжении веков и послужила тому, что русский стал гибче и развитей.
Вот и всё, никто тут ничего не принижает, не надо вставать в позу загнобленного и репрессированного.
И не передёргивайте, пожалуйста. Вам же говорят о научном языке, а не о литературном. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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