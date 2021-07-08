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Спасал жизни, работал над Конституцией
Спасал жизни, работал над Конституцией
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41881
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 08:30
Искак Исергепов родился 12 июля 1936 года в Кустанайской области в многодетной семье, старшим из 9 детей. В феврале 2021 года Искак Наушинович ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 85 лет. Дочь почетного гражданина Костанайской области Искака Исергепова - о его жизни и судьбе.
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Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 08:30
Цитата:
Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.
Искак Исергепов
Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12302
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 09:02
///Формированию национальных кадров в те времена уделялось особое внимание: после института Искака направили в аспирантуру Московского института онкологии и радиологии им. Герцена.//
вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости,
что кого то гнобили,уничтожали в советские годы ,
реально было так,как пишет автор.
вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости,
что кого то гнобили,уничтожали в советские годы ,
реально было так,как пишет автор.
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 09:28
Цитата:
Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти. Одна только история с тем как у него отжали клинику, чего стоит. А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.
Сергей kst:
Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.
Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.
Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти. Одна только история с тем как у него отжали клинику, чего стоит. А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 11:15
Цитата:
Цитата:
Подробней можно?
юля елиссева:
Одна только история с тем как у него отжали клинику,
Одна только история с тем как у него отжали клинику,
Цитата:
юля елиссева:
А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.
А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.
Подробней можно?
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 11:16
Цитата:
Хорошие люди-это правда,которая режет глаза подонкам.
юля елиссева:
Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти.
Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти.
Хорошие люди-это правда,которая режет глаза подонкам.
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 12:35
Цитата:
А что он так и пишет
Цитата:
Цитата:
Тоесть взяли способного парня
Не дали возможности обучаться на своем языке
А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране.
Как я писал раньше
Хотел быть колхозником можешь не учить язык и живи дальше в колхозе
Хочешь продвижения наверх изучай русский.Это ли не дискриминация в самой справедливой стране на свете?)))
alex_60:
вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости, что кого то гнобили,уничтожали в советские годы , реально было так,как пишет автор.
вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости, что кого то гнобили,уничтожали в советские годы , реально было так,как пишет автор.
А что он так и пишет
Цитата:
в то время казахского отделения не было
Цитата:
Особенно тяжело приходилось в первые институтские годы, когда изучали философию и историю коммунизма: давал о себе знать языковой барьер.
Тоесть взяли способного парня
Не дали возможности обучаться на своем языке
А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране.
Как я писал раньше
Хотел быть колхозником можешь не учить язык и живи дальше в колхозе
Хочешь продвижения наверх изучай русский.Это ли не дискриминация в самой справедливой стране на свете?)))
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 12:42
Цитата:
поднимите архив НГ за 2003 год. там все есть
Сергей kst:
Подробней можно?
Подробней можно?
поднимите архив НГ за 2003 год. там все есть
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12302
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 13:49
Цитата:
изучать медицину на казахском в шестидесятые годы прошлого века.
самому не смешно? разве что кумысолечение.
а так парню дали возможность изучить русский язык,
на котором он обучился и в дальнейшем расширил знания в медицине.
стал известным специалистом.
или вот местный Кайрат.
тоже не знал русского языка после школы.
но в дальнейшем ему доверили работать шифровальщиком
на секретном обьекте в Москве.
благодаря изучению русского языка.
[Исправлено: alex_60, 08.07.2021 - 14:01]
abaika95:
Не дали возможности обучаться на своем языке А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране. Хотел быть колхозником можешь не учить язык и живи дальше в колхозе Хочешь продвижения наверх изучай русский.
Не дали возможности обучаться на своем языке А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране. Хотел быть колхозником можешь не учить язык и живи дальше в колхозе Хочешь продвижения наверх изучай русский.
изучать медицину на казахском в шестидесятые годы прошлого века.
самому не смешно? разве что кумысолечение.
а так парню дали возможность изучить русский язык,
на котором он обучился и в дальнейшем расширил знания в медицине.
стал известным специалистом.
или вот местный Кайрат.
тоже не знал русского языка после школы.
но в дальнейшем ему доверили работать шифровальщиком
на секретном обьекте в Москве.
благодаря изучению русского языка.
[Исправлено: alex_60, 08.07.2021 - 14:01]
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 14:22
Цитата:
Это на кого обида?
На свой народ, язык которого был на тот момент настолько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
Или на метрополию, которая не развила казахам их язык?
[Исправлено: таноми52, 09.07.2021 - 08:40]
abaika95:
Не дали возможности обучаться на своем языке
Не дали возможности обучаться на своем языке
Это на кого обида?
На свой народ, язык которого был на тот момент настолько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
Или на метрополию, которая не развила казахам их язык?
[Исправлено: таноми52, 09.07.2021 - 08:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2121
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 15:03
Цитата:
Да что взять с этого тролля абайки, с его неизлечимым диагнозом "МамКо"?
У этого индивидуума извилины в голове не в состоянии осмыслить, что для перевода на казахский язык всей советской научной литературы и иностранной в том числе,а также соответствующему наличию многочисленных преподавателей со знанием казахского языка по многочисленным научным/медицинским/техническим направлениям, нужны были многочисленные специалисты со знанием казахского и русского языков с учётом специфики многочисленных образовательных направлений. При этом с английского переводить на казахский приходилось через русский язык.
Таких многочисленных специалистов по различным научным/техническим/медицинским направлениям из граждан казахской национальности просто не было, принимая в учет, что только с конца 19 века на территории Казахстана среди коренного населения начало постепенно развиваться светское образование.
Страна в послевоенные годы восстанавливалась, да и чтобы перевести все научные труды на языки всех среднеазиатских союзных республик и выучить сотни тысяч преподавателей для возможности всеобщего дальнейшего образования на родном для республик языке требовалось не одно десятилетие.
таноми52:
Это на кого обида? На свой народ, язык которого был на тот момент на столько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
Это на кого обида? На свой народ, язык которого был на тот момент на столько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
Да что взять с этого тролля абайки, с его неизлечимым диагнозом "МамКо"?
У этого индивидуума извилины в голове не в состоянии осмыслить, что для перевода на казахский язык всей советской научной литературы и иностранной в том числе,а также соответствующему наличию многочисленных преподавателей со знанием казахского языка по многочисленным научным/медицинским/техническим направлениям, нужны были многочисленные специалисты со знанием казахского и русского языков с учётом специфики многочисленных образовательных направлений. При этом с английского переводить на казахский приходилось через русский язык.
Таких многочисленных специалистов по различным научным/техническим/медицинским направлениям из граждан казахской национальности просто не было, принимая в учет, что только с конца 19 века на территории Казахстана среди коренного населения начало постепенно развиваться светское образование.
Страна в послевоенные годы восстанавливалась, да и чтобы перевести все научные труды на языки всех среднеазиатских союзных республик и выучить сотни тысяч преподавателей для возможности всеобщего дальнейшего образования на родном для республик языке требовалось не одно десятилетие.
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 00:55
Цитата:
Не смешно
А что тут такого?
Казахский язык был и до 60ых годов прошлого века
Его не в 1959ом изобрели
Вот щас твоему сыну или дочке не будет возможности в Костанайском мед колледже обучаться на русском языке
Ну просто все преподы будут из Алматы казахоязычные к примеру
Тебе понравится это? А ведь Казахстан даже не утверждает себя супер пупер справедливым государством))
Цитата:
Абай писал-язык был развит
Жамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развит
Есенберлин написал Кочевников-язык был развит
Ауезов,Сатпаев работали,все было развито
А вот как преподавать так сразу Москва решала что чето не развит был язык) а узбеки,таджики (персы) грузины,армяне (самый древний народ в СССР) на своем языке учились и пробивались во власть? Или тоже было все не развито а вот только русский был развит?
Или просто было кому-то выгодно развивать только один язык?
Цитата:
Нет обиды)
Н***р просто отмазывать тех кто вводил тут тоталитарные меры)
Цитата:
А у тебя диагноз ПаПКО
Папка как дал ремнем то ты и понял через ж...?)
Цитата:
Блабла бла бла бла бла бла бла бла
Как этот кремлебот грубо и скучно работает
Хоть бы методичку взял по мудрее
Ну по факту если бы СССР говорил открыто мы строим из себя тоталитарное,фашистское государство! То вопросы бы все отпали
Да фашизм !
Но нет же
Совок из себя строил чуть ли не райский рай для всех трудовых народов!! И в итоге этот трудовой народ страдал больше всех
Крестьяне голодали и умирали без прав
Рабочие пахали за копейки на которые купить ниче нельзя было нормального
Но почему-то все проводилось под эгидой идеи потомков крепостных крестьян)))
Тоесть потомки рабов пытались навязать свою социальную культуру рабства (колхозы,агитацию,доносы) другим нациям которые и не знали что такое рабство.....
alex_60:
изучать медицину на казахском в шестидесятые годы прошлого века. самому не смешно?
изучать медицину на казахском в шестидесятые годы прошлого века. самому не смешно?
Не смешно
А что тут такого?
Казахский язык был и до 60ых годов прошлого века
Его не в 1959ом изобрели
Вот щас твоему сыну или дочке не будет возможности в Костанайском мед колледже обучаться на русском языке
Ну просто все преподы будут из Алматы казахоязычные к примеру
Тебе понравится это? А ведь Казахстан даже не утверждает себя супер пупер справедливым государством))
Цитата:
таноми52:
На свой народ, язык которого был на тот момент на столько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
На свой народ, язык которого был на тот момент на столько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
Абай писал-язык был развит
Жамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развит
Есенберлин написал Кочевников-язык был развит
Ауезов,Сатпаев работали,все было развито
А вот как преподавать так сразу Москва решала что чето не развит был язык) а узбеки,таджики (персы) грузины,армяне (самый древний народ в СССР) на своем языке учились и пробивались во власть? Или тоже было все не развито а вот только русский был развит?
Или просто было кому-то выгодно развивать только один язык?
Цитата:
таноми52:
Или на метрополию, которая не развила казахам их язык?
Или на метрополию, которая не развила казахам их язык?
Нет обиды)
Н***р просто отмазывать тех кто вводил тут тоталитарные меры)
Цитата:
Нурбанчик:
Да что взять с этого тролля абайки, с его неизлечимым диагнозом "МамКо"?
Да что взять с этого тролля абайки, с его неизлечимым диагнозом "МамКо"?
А у тебя диагноз ПаПКО
Папка как дал ремнем то ты и понял через ж...?)
Цитата:
Нурбанчик:
У этого индивидуума извилины в голове не в состоянии осмыслить, что для перевода на казахский язык всей советской научной литературы и иностранной в том числе,а также соответствующему наличию многочисленных преподавателей со знанием казахского языка по многочисленным научным/медицинским/техническим направлениям, нужны были многочисленные специалисты со знанием казахского и русского языков с учётом специфики многочисленных образовательных направлений. При этом с английского переводить на казахский приходилось через русский язык.
У этого индивидуума извилины в голове не в состоянии осмыслить, что для перевода на казахский язык всей советской научной литературы и иностранной в том числе,а также соответствующему наличию многочисленных преподавателей со знанием казахского языка по многочисленным научным/медицинским/техническим направлениям, нужны были многочисленные специалисты со знанием казахского и русского языков с учётом специфики многочисленных образовательных направлений. При этом с английского переводить на казахский приходилось через русский язык.
Блабла бла бла бла бла бла бла бла
Как этот кремлебот грубо и скучно работает
Хоть бы методичку взял по мудрее
Ну по факту если бы СССР говорил открыто мы строим из себя тоталитарное,фашистское государство! То вопросы бы все отпали
Да фашизм !
Но нет же
Совок из себя строил чуть ли не райский рай для всех трудовых народов!! И в итоге этот трудовой народ страдал больше всех
Крестьяне голодали и умирали без прав
Рабочие пахали за копейки на которые купить ниче нельзя было нормального
Но почему-то все проводилось под эгидой идеи потомков крепостных крестьян)))
Тоесть потомки рабов пытались навязать свою социальную культуру рабства (колхозы,агитацию,доносы) другим нациям которые и не знали что такое рабство.....
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 227
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 02:37
Цитата:
Предлагаю отправить его полечиться у врача, который закончил мед на на казахском языке. Посмотрим на результаты
Нурбанчик:
Да что взять с этого тролля абайки, с его неизлечимым диагнозом "МамКо"?
Да что взять с этого тролля абайки, с его неизлечимым диагнозом "МамКо"?
Предлагаю отправить его полечиться у врача, который закончил мед на на казахском языке. Посмотрим на результаты
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 08:56
Цитата:
"Сказывай,дЕвица, сказывай!"
Сам то веришь в свою писанину?
abaika95:
alex_60: изучать медицину на казахском в шестидесятые годы прошлого века. самому не смешно?
Не смешно А что тут такого? Казахский язык был и до 60ых годов прошлого века
alex_60: изучать медицину на казахском в шестидесятые годы прошлого века. самому не смешно?
Не смешно А что тут такого? Казахский язык был и до 60ых годов прошлого века
"Сказывай,дЕвица, сказывай!"
Сам то веришь в свою писанину?
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 09:15
Цитата:
Кстати, о Джамбуле
Это был такой огромный советский фейк! Покопайся, найдёшь много интересного!
И почему это город Джамбул, единственный на тот момент носящий имя казаха, вдруг лишился этого имени?
И стал Таразом?
abaika95:
Жамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развит
Жамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развит
Кстати, о Джамбуле
Это был такой огромный советский фейк! Покопайся, найдёшь много интересного!
И почему это город Джамбул, единственный на тот момент носящий имя казаха, вдруг лишился этого имени?
И стал Таразом?
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