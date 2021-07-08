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Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41881
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 12:56
В Министерстве юстиции рассказали о правовом основании обязательности вакцинации против COVID-19 и объяснили, почему норма не противоречит Конституции страны.
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Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 109
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 20:18
Цитата:
Yudjin пытается вам донести про двойные стандарты, а вы не понимаете или не хотите понять что вам человек говорит. Где надо, государство знать не хочет ни вас, ни меня, ни кого бы то ни было из простого народа. И плевать ему на ваше здоровье с высокого сеновала. Никак за ценами на продукты первой необходимости уследить не может, точнее не хочет. А иммунитет напрямую зависит от качества питания. Плевать им на ваше питание, на ваш иммунитет, на ваше здоровье! Но в случае с вакциной они орут о том как сильно заботятся о нас, чтоб привились, не болели. За каждым готовы бегать и размахивать шприцем в одной руке и постановлением санитара в другой, где говорится о штрафах. А всё почему? Потому-что статистика. Им нужно отчитаться что план выполнили и всех укололи.
Елена Пикельная:
Yudjin пытается вам донести про двойные стандарты, а вы не понимаете или не хотите понять что вам человек говорит. Где надо, государство знать не хочет ни вас, ни меня, ни кого бы то ни было из простого народа. И плевать ему на ваше здоровье с высокого сеновала. Никак за ценами на продукты первой необходимости уследить не может, точнее не хочет. А иммунитет напрямую зависит от качества питания. Плевать им на ваше питание, на ваш иммунитет, на ваше здоровье! Но в случае с вакциной они орут о том как сильно заботятся о нас, чтоб привились, не болели. За каждым готовы бегать и размахивать шприцем в одной руке и постановлением санитара в другой, где говорится о штрафах. А всё почему? Потому-что статистика. Им нужно отчитаться что план выполнили и всех укололи.
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 20:42
Цитата:
афтар пЕшЫ есчо , какие забористые у тебя грибы
Маркс:
афтар пЕшЫ есчо , какие забористые у тебя грибы
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14116
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 20:43
Цитата:
Так при этом из поликлиники никому лично не звонят чтобы сделали прививку. Ни от короны, ни от чего. Откуда двойные стандарты?
Николаич I:
Но в случае с вакциной они орут о том как сильно заботятся о нас, чтоб привились
Но в случае с вакциной они орут о том как сильно заботятся о нас, чтоб привились
Так при этом из поликлиники никому лично не звонят чтобы сделали прививку. Ни от короны, ни от чего. Откуда двойные стандарты?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7273
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 20:49
Цитата:
Так про них Юджин в своём 3-ем комете и пишет. Вернее в своё первом, третьем по счёту.
Но справедливости ради, добавлю. У нас например больницы, поликлиник- как таковых нет (во всяком случае не встречал). Но есть домашние врачи, так называемые. И на прививки тоже никто не зовёт и не зазывает. Приходишь к своему домашнему врачу на приём, он всё и определяет. Всё в данных заведено. Вот в этом году мне забыли регулярный "забор" крови сделать. Но это всё с прививками от Ковда больше связано, тоже стресс у людей. На будущий сделают.
На прививку от того же Ковда, тоже никто не звал. Как дали домашним врачам возможность, так сразу зарегистрировался, в итоге полностью привит.
[Исправлено: elektron, 08.07.2021 - 16:29]
Victor Yang:
Откуда двойные стандарты?
Откуда двойные стандарты?
Так про них Юджин в своём 3-ем комете и пишет. Вернее в своё первом, третьем по счёту.
Но справедливости ради, добавлю. У нас например больницы, поликлиник- как таковых нет (во всяком случае не встречал). Но есть домашние врачи, так называемые. И на прививки тоже никто не зовёт и не зазывает. Приходишь к своему домашнему врачу на приём, он всё и определяет. Всё в данных заведено. Вот в этом году мне забыли регулярный "забор" крови сделать. Но это всё с прививками от Ковда больше связано, тоже стресс у людей. На будущий сделают.
На прививку от того же Ковда, тоже никто не звал. Как дали домашним врачам возможность, так сразу зарегистрировался, в итоге полностью привит.
[Исправлено: elektron, 08.07.2021 - 16:29]
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 20:53
Цитата:
248 267 чел. (2020 г.)Костанай- Население.
без комментариев
Victor Yang:
Так при этом из поликлиники никому лично не звонят
Так при этом из поликлиники никому лично не звонят
248 267 чел. (2020 г.)Костанай- Население.
без комментариев
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 22:31
Цитата:
Похоже, что сия писанина торкает только одно существо на форуме. Может, его от аватарок так колбасит? Себе бедолага даже имя не смогло придумать?
N0name:
афтар пЕшЫ есчо , какие забористые у тебя грибы
афтар пЕшЫ есчо , какие забористые у тебя грибы
Похоже, что сия писанина торкает только одно существо на форуме. Может, его от аватарок так колбасит? Себе бедолага даже имя не смогло придумать?
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 22:33
Цитата:
И что тут смешного и некомментируемого?
N0name:
248 267 чел. (2020 г.)Костанай- Население. без комментариев
248 267 чел. (2020 г.)Костанай- Население. без комментариев
И что тут смешного и некомментируемого?
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 22:39
Цитата:
А с чего вы взяли, что заботятся о вас? Может быть "они" заботятся о себе и своих близких? Поэтому от гриппа хочешь прививайся, а хочешь болей сам по себе. Но когда жарпет клюет в чувствительное место, то приходится принимать меры и заставлять всех, чтобы обезопасить себя.
Николаич I:
Плевать им на ваше питание, на ваш иммунитет, на ваше здоровье! Но в случае с вакциной они орут о том как сильно заботятся о нас, чтоб привились, не болели.
Плевать им на ваше питание, на ваш иммунитет, на ваше здоровье! Но в случае с вакциной они орут о том как сильно заботятся о нас, чтоб привились, не болели.
А с чего вы взяли, что заботятся о вас? Может быть "они" заботятся о себе и своих близких? Поэтому от гриппа хочешь прививайся, а хочешь болей сам по себе. Но когда жарпет клюет в чувствительное место, то приходится принимать меры и заставлять всех, чтобы обезопасить себя.
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 22:48
Цитата:
это не для средних умов
Маркс:
И что тут смешного и некомментируемого?
И что тут смешного и некомментируемого?
это не для средних умов
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 22:50
Цитата:
уж лучше без имени, чем твое
если в кране нет воды - значит выпили...
Маркс:
Себе бедолага даже имя не смогло придумать?
Себе бедолага даже имя не смогло придумать?
уж лучше без имени, чем твое
если в кране нет воды - значит выпили...
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 109
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 23:16
Цитата:
Пусть прививают своих близких и себя и не боятся заболеть, в чём проблема? Понятно же что дело не в этом, к чему вы щас им оправдания ищете? А даже если и в этом, то это лишний раз подтверждает мои слова что не о нашем здоровье они пекутся, заставляя колоться.
Маркс:
Может быть "они" заботятся о себе и своих близких?
Может быть "они" заботятся о себе и своих близких?
Пусть прививают своих близких и себя и не боятся заболеть, в чём проблема? Понятно же что дело не в этом, к чему вы щас им оправдания ищете? А даже если и в этом, то это лишний раз подтверждает мои слова что не о нашем здоровье они пекутся, заставляя колоться.
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 09.07.21 - 06:04
Цитата:
Так проблема в непривитых, которые продолжают распространять вирус короны с повышенной вероятностью.
Цитата:
Это вытекает из сути капиталистического строя, где каждый только за себя.
Николаич I:
Пусть прививают своих близких и себя и не боятся заболеть, в чём проблема?
Пусть прививают своих близких и себя и не боятся заболеть, в чём проблема?
Так проблема в непривитых, которые продолжают распространять вирус короны с повышенной вероятностью.
Цитата:
Николаич I: А даже если и в этом, то это лишний раз подтверждает мои слова что не о нашем здоровье они пекутся, заставляя колоться.
Это вытекает из сути капиталистического строя, где каждый только за себя.
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