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«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41881
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 21:06
Если останется такой темп заболеваемости, то есть все предпосылки, что в скором времени мы можем перейти в «красную зону», - подчеркнул заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12301
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 21:06
///е пояснили и когда нам пришлют другие вакцины и поступит ли, например, американская «Pfizer».///
и кто интересно задал такой глупый вопрос?
пришлют ли нам.
кто может нам прислать?
тетя Соня из Израиля?
и кто интересно задал такой глупый вопрос?
пришлют ли нам.
кто может нам прислать?
тетя Соня из Израиля?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7273
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 21:54
//на 7 июля в области есть 217 доз отечественной вакцины «QazVac», 892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax» и 2 241 доза первого компонента китайской «CoronaVac».//
Тут с цифрами что то не так?
//либо же вакцинированные, но у них еще не успел сформироваться иммунитет для полноценного ответа по КВИ.//
либо вакцина была в ведро слита.
//- ПЦР-тестирование - это альтернатива бесплатной вакцинации. Если у человека нет желания ее делать, тогда он должен уже исходить из собственных средств или из средств работодателя, - ответил Севостьянов.//
Достаточно теста антигенного и почему за деньги? Предоставьте сначала людям возможность вакцинироваться той вакциной, которой они бы желали быть вакцинированными.
Тут с цифрами что то не так?
//либо же вакцинированные, но у них еще не успел сформироваться иммунитет для полноценного ответа по КВИ.//
либо вакцина была в ведро слита.
//- ПЦР-тестирование - это альтернатива бесплатной вакцинации. Если у человека нет желания ее делать, тогда он должен уже исходить из собственных средств или из средств работодателя, - ответил Севостьянов.//
Достаточно теста антигенного и почему за деньги? Предоставьте сначала людям возможность вакцинироваться той вакциной, которой они бы желали быть вакцинированными.
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 22:30
Цитата:
Еще неделю назад писали "как сообщили «НК» в пресс-службе управления здравоохранения, этот препарат в области почти закончился: определенное количество доз (1 и 2 компоненты) осталось только в поликлинике №4 ....
В поликлинике №4, рассказала главврач учреждения Маргарита Бисенова, остается порядка 100 доз Hayat-Vax.Поставки препарата пока не ожидается."
Так откуда еще 792 взялось?
892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax»
Еще неделю назад писали "как сообщили «НК» в пресс-службе управления здравоохранения, этот препарат в области почти закончился: определенное количество доз (1 и 2 компоненты) осталось только в поликлинике №4 ....
В поликлинике №4, рассказала главврач учреждения Маргарита Бисенова, остается порядка 100 доз Hayat-Vax.Поставки препарата пока не ожидается."
Так откуда еще 792 взялось?
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 22:36
Цитата:
Почему не сообщают сколько из них вакцинированных?
А между тем, число вакцинированных, но заболевших коронавирусом, выросло до 2212 случаев. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова
из вакцинированных "Спутник V" заразились 2024: 1190 после первого компонента, 834 - после второго;
из вакцинированных QazVac заразились 40 человек: 21 после первого компонента, 19 - после второго;
из вакцинированных Hayat-Vax заразились 140 человек: 89 после первого компонента, 51 - после второго;
из вакцинированных CoronaVac заразились 6 человек, все после получения первого компонента вакцины.
загруженность - 338 коек, в том числе у 223 пациентов подтверждена заболеваемость КВИ.
Почему не сообщают сколько из них вакцинированных?
А между тем, число вакцинированных, но заболевших коронавирусом, выросло до 2212 случаев. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова
из вакцинированных "Спутник V" заразились 2024: 1190 после первого компонента, 834 - после второго;
из вакцинированных QazVac заразились 40 человек: 21 после первого компонента, 19 - после второго;
из вакцинированных Hayat-Vax заразились 140 человек: 89 после первого компонента, 51 - после второго;
из вакцинированных CoronaVac заразились 6 человек, все после получения первого компонента вакцины.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 650
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 22:45
А при чем здесь незаконные митинги?
В заголовке - Выбор имеется.
Да, и почему пациент?
Мы что, уже все пациенты?
[Исправлено: electro, 08.07.2021 - 22:46]
В заголовке - Выбор имеется.
Да, и почему пациент?
Мы что, уже все пациенты?
[Исправлено: electro, 08.07.2021 - 22:46]
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 22:51
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:03
Цитата:
Свежий анекдот.
Николай, убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал весь поселок. А некоторых и по два раза. С тех пор у него погоняло Коля-спутник.
Выбор у пациента имеется
Свежий анекдот.
Николай, убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал весь поселок. А некоторых и по два раза. С тех пор у него погоняло Коля-спутник.
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:15
Комментарий удален модератором.
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:17
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:18
Цитата:
бедные мужики
yudjin:
убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал весь поселок.
убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал весь поселок.
бедные мужики
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:22
Комментарий удален модератором.
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:24
Цитата:
видимо, те кто в коментах топит за вакцину - из того поселка
yudjin:
Свежий анекдот
Свежий анекдот
видимо, те кто в коментах топит за вакцину - из того поселка
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 799
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 23:26
Цитата:
Да уж, цифры и впрямь странные!? 3350 доз на 181 пункт вакцинации, получается каждый пункт готов принять 18 человек в день и это называется массовая вакцинация? Такими темпами ещё долго будут прививать коллективный иммунитет. Почему китайскую вакцину расфасованную в эмиратах, так упорно называют арабской? Боятся, что народ не будет ей прививаться? И про "спутник" тишина, снова закончился?
elektron:
Тут с цифрами что то не так?
Тут с цифрами что то не так?
Да уж, цифры и впрямь странные!? 3350 доз на 181 пункт вакцинации, получается каждый пункт готов принять 18 человек в день и это называется массовая вакцинация? Такими темпами ещё долго будут прививать коллективный иммунитет. Почему китайскую вакцину расфасованную в эмиратах, так упорно называют арабской? Боятся, что народ не будет ей прививаться? И про "спутник" тишина, снова закончился?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 307
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 04:32
Цитата:
"На сегодня привитых около четырех миллионов казахстанцев. Соотношение числа заболевших от числа привитых - 0,05 процента заболело после вакцинации", - отметила Есмагамбетова. Ранее Есмагамбетова сообщала, что это низкий уровень заражения, так как сам производитель допускает эффективность вакцины 92 процента, то есть восемь из 100 могут заболеть.
yudjin:
число вакцинированных, но заболевших коронавирусом, выросло до 2212 случаев
число вакцинированных, но заболевших коронавирусом, выросло до 2212 случаев
"На сегодня привитых около четырех миллионов казахстанцев. Соотношение числа заболевших от числа привитых - 0,05 процента заболело после вакцинации", - отметила Есмагамбетова. Ранее Есмагамбетова сообщала, что это низкий уровень заражения, так как сам производитель допускает эффективность вакцины 92 процента, то есть восемь из 100 могут заболеть.
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