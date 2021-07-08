Отправлено: - 23:26

elektron:

Тут с цифрами что то не так?

Цитата:Да уж, цифры и впрямь странные!? 3350 доз на 181 пункт вакцинации, получается каждый пункт готов принять 18 человек в день и это называется массовая вакцинация? Такими темпами ещё долго будут прививать коллективный иммунитет. Почему китайскую вакцину расфасованную в эмиратах, так упорно называют арабской? Боятся, что народ не будет ей прививаться? И про "спутник" тишина, снова закончился?