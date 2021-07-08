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alex_60:

изучать медицину на казахском в шестидесятые годы прошлого века. самому не смешно?

таноми52:

На свой народ, язык которого был на тот момент на столько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?

таноми52:

Или на метрополию, которая не развила казахам их язык?

Нурбанчик:

Да что взять с этого тролля абайки, с его неизлечимым диагнозом "МамКо"?

Нурбанчик:

У этого индивидуума извилины в голове не в состоянии осмыслить, что для перевода на казахский язык всей советской научной литературы и иностранной в том числе,а также соответствующему наличию многочисленных преподавателей со знанием казахского языка по многочисленным научным/медицинским/техническим направлениям, нужны были многочисленные специалисты со знанием казахского и русского языков с учётом специфики многочисленных образовательных направлений. При этом с английского переводить на казахский приходилось через русский язык.

Цитата:Не смешноА что тут такого?Казахский язык был и до 60ых годов прошлого векаЕго не в 1959ом изобрелиВот щас твоему сыну или дочке не будет возможности в Костанайском мед колледже обучаться на русском языкеНу просто все преподы будут из Алматы казахоязычные к примеруТебе понравится это? А ведь Казахстан даже не утверждает себя супер пупер справедливым государством))Цитата:Абай писал-язык был развитЖамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развитЕсенберлин написал Кочевников-язык был развитАуезов,Сатпаев работали,все было развитоА вот как преподавать так сразу Москва решала что чето не развит был язык) а узбеки,таджики (персы) грузины,армяне (самый древний народ в СССР) на своем языке учились и пробивались во власть? Или тоже было все не развито а вот только русский был развит?Или просто было кому-то выгодно развивать только один язык?Цитата:Нет обиды)Н***р просто отмазывать тех кто вводил тут тоталитарные меры)Цитата:А у тебя диагноз ПаПКОПапка как дал ремнем то ты и понял через ж...?)Цитата:Блабла бла бла бла бла бла бла блаКак этот кремлебот грубо и скучно работаетХоть бы методичку взял по мудрееНу по факту если бы СССР говорил открыто мы строим из себя тоталитарное,фашистское государство! То вопросы бы все отпалиДа фашизм !Но нет жеСовок из себя строил чуть ли не райский рай для всех трудовых народов!! И в итоге этот трудовой народ страдал больше всехКрестьяне голодали и умирали без правРабочие пахали за копейки на которые купить ниче нельзя было нормальногоНо почему-то все проводилось под эгидой идеи потомков крепостных крестьян)))Тоесть потомки рабов пытались навязать свою социальную культуру рабства (колхозы,агитацию,доносы) другим нациям которые и не знали что такое рабство.....