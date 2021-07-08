Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...

Отправлено: - 21:54

//на 7 июля в области есть 217 доз отечественной вакцины «QazVac», 892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax» и 2 241 доза первого компонента китайской «CoronaVac».//

Тут с цифрами что то не так?

//либо же вакцинированные, но у них еще не успел сформироваться иммунитет для полноценного ответа по КВИ.//

либо вакцина была в ведро слита.

//- ПЦР-тестирование - это альтернатива бесплатной вакцинации. Если у человека нет желания ее делать, тогда он должен уже исходить из собственных средств или из средств работодателя, - ответил Севостьянов.//

Достаточно теста антигенного и почему за деньги? Предоставьте сначала людям возможность вакцинироваться той вакциной, которой они бы желали быть вакцинированными.