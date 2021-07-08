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≡ «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41881
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 21:06
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Если останется такой темп заболеваемости, то есть все предпосылки, что в скором времени мы можем перейти в «красную зону», - подчеркнул заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12301
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 21:06
#1
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///е пояснили и когда нам пришлют другие вакцины и поступит ли, например, американская «Pfizer».///

и кто интересно задал такой глупый вопрос?
пришлют ли нам.
кто может нам прислать?
тетя Соня из Израиля?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7273
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 21:54
#2
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//на 7 июля в области есть 217 доз отечественной вакцины «QazVac», 892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax» и 2 241 доза первого компонента китайской «CoronaVac».//
Тут с цифрами что то не так?
//либо же вакцинированные, но у них еще не успел сформироваться иммунитет для полноценного ответа по КВИ.//
либо вакцина была в ведро слита.
//- ПЦР-тестирование - это альтернатива бесплатной вакцинации. Если у человека нет желания ее делать, тогда он должен уже исходить из собственных средств или из средств работодателя, - ответил Севостьянов.//
Достаточно теста антигенного и почему за деньги? Предоставьте сначала людям возможность вакцинироваться той вакциной, которой они бы желали быть вакцинированными.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7564
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 22:30
#3
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Цитата:
892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax»

Еще неделю назад писали "как сообщили «НК» в пресс-службе управления здравоохранения, этот препарат в области почти закончился: определенное количество доз (1 и 2 компоненты) осталось только в поликлинике №4 ....
В поликлинике №4, рассказала главврач учреждения Маргарита Бисенова, остается порядка 100 доз Hayat-Vax.Поставки препарата пока не ожидается."

Так откуда еще 792 взялось? ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7564
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 22:36
#4
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Цитата:
загруженность - 338 коек, в том числе у 223 пациентов подтверждена заболеваемость КВИ.

Почему не сообщают сколько из них вакцинированных?
А между тем, число вакцинированных, но заболевших коронавирусом, выросло до 2212 случаев. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова
из вакцинированных "Спутник V" заразились 2024: 1190 после первого компонента, 834 - после второго;
из вакцинированных QazVac заразились 40 человек: 21 после первого компонента, 19 - после второго;
из вакцинированных Hayat-Vax заразились 140 человек: 89 после первого компонента, 51 - после второго;
из вакцинированных CoronaVac заразились 6 человек, все после получения первого компонента вакцины.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
650
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 22:45
#5
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А при чем здесь незаконные митинги?
В заголовке - Выбор имеется.
Да, и почему пациент?
Мы что, уже все пациенты?

[Исправлено: electro, 08.07.2021 - 22:46]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7564
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 22:51
#6
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Цитата:
electro:
Мы что, уже все пациенты?

И тебя вылечат! И меня вылечат!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7564
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:03
#7
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Цитата:
Выбор у пациента имеется

Свежий анекдот.
Николай, убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал весь поселок. А некоторых и по два раза. С тех пор у него погоняло Коля-спутник.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
172
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:15
#8
Комментарий удален модератором.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
172
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:17
#9
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инфа для умеющих логически мыслить
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
172
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:18
#10
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Цитата:
yudjin:
убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал весь поселок.

бедные мужики :lol:
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
172
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:22
#11
Комментарий удален модератором.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
172
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 23:24
#12
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Цитата:
yudjin:
Свежий анекдот

видимо, те кто в коментах топит за вакцину - из того поселка
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
799
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 23:26
#13
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Цитата:
elektron:
Тут с цифрами что то не так?

Да уж, цифры и впрямь странные!? 3350 доз на 181 пункт вакцинации, получается каждый пункт готов принять 18 человек в день и это называется массовая вакцинация? Такими темпами ещё долго будут прививать коллективный иммунитет. Почему китайскую вакцину расфасованную в эмиратах, так упорно называют арабской? Боятся, что народ не будет ей прививаться? И про "спутник" тишина, снова закончился?
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