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≡ «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41880
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 21:06
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Если останется такой темп заболеваемости, то есть все предпосылки, что в скором времени мы можем перейти в «красную зону», - подчеркнул заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12301
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 08.07.21 - 21:06
#1
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///е пояснили и когда нам пришлют другие вакцины и поступит ли, например, американская «Pfizer».///

и кто интересно задал такой глупый вопрос?
пришлют ли нам.
кто может нам прислать?
тетя Соня из Израиля?
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