Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...

Отправлено: - 21:06

///е пояснили и когда нам пришлют другие вакцины и поступит ли, например, американская «Pfizer».///



и кто интересно задал такой глупый вопрос?

пришлют ли нам.

кто может нам прислать?

тетя Соня из Израиля?