Отправлено: - 20:18

Елена Пикельная:



Цитата:Yudjin пытается вам донести про двойные стандарты, а вы не понимаете или не хотите понять что вам человек говорит. Где надо, государство знать не хочет ни вас, ни меня, ни кого бы то ни было из простого народа. И плевать ему на ваше здоровье с высокого сеновала. Никак за ценами на продукты первой необходимости уследить не может, точнее не хочет. А иммунитет напрямую зависит от качества питания. Плевать им на ваше питание, на ваш иммунитет, на ваше здоровье! Но в случае с вакциной они орут о том как сильно заботятся о нас, чтоб привились, не болели. За каждым готовы бегать и размахивать шприцем в одной руке и постановлением санитара в другой, где говорится о штрафах. А всё почему? Потому-что статистика. Им нужно отчитаться что план выполнили и всех укололи.