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≡ Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41880
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 12:56
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В Министерстве юстиции рассказали о правовом основании обязательности вакцинации против COVID-19 и объяснили, почему норма не противоречит Конституции страны.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
108
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 20:18
#15
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Цитата:
Елена Пикельная:

Yudjin пытается вам донести про двойные стандарты, а вы не понимаете или не хотите понять что вам человек говорит. Где надо, государство знать не хочет ни вас, ни меня, ни кого бы то ни было из простого народа. И плевать ему на ваше здоровье с высокого сеновала. Никак за ценами на продукты первой необходимости уследить не может, точнее не хочет. А иммунитет напрямую зависит от качества питания. Плевать им на ваше питание, на ваш иммунитет, на ваше здоровье! Но в случае с вакциной они орут о том как сильно заботятся о нас, чтоб привились, не болели. За каждым готовы бегать и размахивать шприцем в одной руке и постановлением санитара в другой, где говорится о штрафах. А всё почему? Потому-что статистика. Им нужно отчитаться что план выполнили и всех укололи.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
162
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 20:42
#16
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Цитата:
Маркс:

афтар пЕшЫ есчо :lol: , какие забористые у тебя грибы
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14116
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 20:43
#17
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Цитата:
Николаич I:
Но в случае с вакциной они орут о том как сильно заботятся о нас, чтоб привились

Так при этом из поликлиники никому лично не звонят чтобы сделали прививку. Ни от короны, ни от чего. Откуда двойные стандарты?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7272
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 20:49
#18
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Цитата:
Victor Yang:
Откуда двойные стандарты?

Так про них Юджин в своём 3-ем комете и пишет. ;-) Вернее в своё первом, третьем по счёту.
Но справедливости ради, добавлю. У нас например больницы, поликлиник- как таковых нет (во всяком случае не встречал). Но есть домашние врачи, так называемые. И на прививки тоже никто не зовёт и не зазывает. Приходишь к своему домашнему врачу на приём, он всё и определяет. Всё в данных заведено. Вот в этом году мне забыли регулярный "забор" крови сделать. Но это всё с прививками от Ковда больше связано, тоже стресс у людей. На будущий сделают.
;-)
На прививку от того же Ковда, тоже никто не звал. Как дали домашним врачам возможность, так сразу зарегистрировался, в итоге полностью привит.

[Исправлено: elektron, 08.07.2021 - 16:29]
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
162
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 20:53
#19
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Цитата:
Victor Yang:
Так при этом из поликлиники никому лично не звонят

248 267 чел. (2020 г.)Костанай- Население.
:lol: без комментариев
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