"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 07.07.21 - 15:57
Большинство фраз врача сопровождались гулом несогласия. Предприниматели не видят разницы между принудительной или обязательной вакцинацией, потому что последствия, готорые грозят непривитым торговцам, делают их работу невозможной. Читать новость
Сильно навязчиво это зелье предлагают. Притом методы в постсоветском одни и те же. Не верю я всей этой братве в пиджаках, которая на сленге общается о заботе к населению и тд. Никогда не видел ни разу никакой заботы о населении. Если вопрос о сбережении бюджета на лечение ковидных- так не проще ли лечение сделать платным тогда, собственно как и всё остальное, чего не коснись в стране? Разве что воздух остался бесплатным. И да, я понимаю что людей держат за скот, но хотя бы собственным телом население может распоряжаться по своему усмотрению ?
Цитата:"...Вы можете не делать прививку, но тогда сидите дома!..."
Это ответ не работника медицины, идущей в народ с просветительской или какой то миссионерско-благотворительной миссией, это типичный ответ Райки-продавщицы, торгующей разбавленным водой пивом, в буфете мужского отделения бане общего пользования районного центра. Работники органов здравоохранения и исполнительная власть, ПОЛНОСТЬЮ провалила поголовную вакцинацию населения от Ковида( сравните плановые цифры и реальные). Неумение разговаривать с народом, профессиональное некомпетентность, слабая или почти полностью отсутствующая на селе АГИТАЦИЯ за вакцинацию ( тут казахские медики ПРОИГРАЛИ - диванным, непрофессиональным медикам из интернета), бардак с учётом вакцинированных (сам лично столкнулся с этим при пересечений границы и авиаперелёте) первой и второй дозой - это только то что я, непрофессиональный медик, заметил невооружённым взглядом. И последнее постановление главного санитара страны - это элементарное прикрытие своего зада от гневного пинка начальства и будущей разборки проваленных "полётов".
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