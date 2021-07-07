Отправлено: - 19:47

N0name:

к тебе в друзья не записывался, да и с такими друзьями как ты я на одном гектаре... . надеюсь твоего скудного интеллекта хватить, чтобы закончить предложение

Цитата:вроде как это не про вакцинацию.как обычно у человека без головы.или я чего то не понимаю.