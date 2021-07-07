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≡ "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41880
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 07.07.21 - 15:57
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Большинство фраз врача сопровождались гулом несогласия. Предприниматели не видят разницы между принудительной или обязательной вакцинацией, потому что последствия, готорые грозят непривитым торговцам, делают их работу невозможной.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
522
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 08.07.21 - 11:08
#15
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Сильно навязчиво это зелье предлагают. Притом методы в постсоветском одни и те же. Не верю я всей этой братве в пиджаках, которая на сленге общается о заботе к населению и тд. Никогда не видел ни разу никакой заботы о населении. Если вопрос о сбережении бюджета на лечение ковидных- так не проще ли лечение сделать платным тогда, собственно как и всё остальное, чего не коснись в стране? Разве что воздух остался бесплатным. И да, я понимаю что людей держат за скот, но хотя бы собственным телом население может распоряжаться по своему усмотрению :lol: ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8597
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 12:38
#16
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Цитата:
Lex:
Сильно навязчиво это зелье предлагают. Притом методы в постсоветском одни и те же.

Когда у вас на Украине очередной майдан будет по этой теме?
У нас вон народ уже бузит,непорядок а вы отстаете чето
Где лозунги вакцину геть? Вакциняку на гиляку и кто не скачет тот привит?)))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1880
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 08.07.21 - 15:22
#17
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Цитата:"...Вы можете не делать прививку, но тогда сидите дома!..."

Это ответ не работника медицины, идущей в народ с просветительской или какой то миссионерско-благотворительной миссией, это типичный ответ Райки-продавщицы, торгующей разбавленным водой пивом, в буфете мужского отделения бане общего пользования районного центра.
Работники органов здравоохранения и исполнительная власть, ПОЛНОСТЬЮ провалила поголовную вакцинацию населения от Ковида( сравните плановые цифры и реальные). Неумение разговаривать с народом, профессиональное некомпетентность, слабая или почти полностью отсутствующая на селе АГИТАЦИЯ за вакцинацию ( тут казахские медики ПРОИГРАЛИ - диванным, непрофессиональным медикам из интернета), бардак с учётом вакцинированных (сам лично столкнулся с этим при пересечений границы и авиаперелёте) первой и второй дозой - это только то что я, непрофессиональный медик, заметил невооружённым взглядом.
И последнее постановление главного санитара страны - это элементарное прикрытие своего зада от гневного пинка начальства и будущей разборки проваленных "полётов".
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7272
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 19:19
#18
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Цитата:
N0name:
тебя похоже уже укололи

Естественно, дорогой друг Иа. Прими и мои поздравления, прошу прощения, что с опозданием. :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
162
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 19:30
#19
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Цитата:
elektron:
дорогой друг

я к тебе в друзья не записывался, да и с такими друзьями как ты я на одном гектаре... . надеюсь твоего скудного интеллекта хватить, чтобы закончить предложение :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7272
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 19:43
#20
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Цитата:
N0name:
я к тебе в друзья не записывался,

Да я и не навязывался, очень надо. это было фразеологическое выражение. Лично для тебя
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12301
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 19:47
#21
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Цитата:
N0name:
к тебе в друзья не записывался, да и с такими друзьями как ты я на одном гектаре... . надеюсь твоего скудного интеллекта хватить, чтобы закончить предложение


вроде как это не про вакцинацию.
как обычно у человека без головы.
или я чего то не понимаю.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
162
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 19:59
#22
Комментарий удален модератором.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
162
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 20:00
#23
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Цитата:
elektron:
прошу прощения

и как можно почаще это делай, а я подумаю простить или нет :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
162
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 20:04
#24
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7272
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 20:08
#25
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Цитата:
alex_60:
вроде как это не про вакцинацию.

безымённый просто слова такого даже не знает :lol:
Хотя прививка от бешенства ему точно не помешала бы. :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
162
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 08.07.21 - 20:17
#26
Комментарий удален модератором.
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