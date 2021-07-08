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«Нас не извещали, что снесут»
«Нас не извещали, что снесут»
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41879
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 08:27
Дачи «Юбилейные» - одни из самых старых в Костанае, существуют с середины шестидесятых годов. Несколько лет назад рядом с садовым обществом, которое прошло перерегистрацию и стало потребительским кооперативом, начал строиться микрорайон многоэтажек. Но дачников никто не трогал. И не предупреждал, что трогать будут. А в этом году все изменилось.
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Re: «Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 15:35
Цитата:
Очень сомнительно, что у нас вообще есть архитекторы. То, что ими работает не имеет представления о нормах и вкусе.
рихард:
Странная логика у архитекторов. Лепят дома всюду, где свободный пятак найдут.
Странная логика у архитекторов. Лепят дома всюду, где свободный пятак найдут.
Очень сомнительно, что у нас вообще есть архитекторы. То, что ими работает не имеет представления о нормах и вкусе.
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 16:07
Цитата:
Вкус - дело субъективное, а вот по нормам "гоняет" РГП Госэкспертиза, в случае с 9-этажными домами.
Елена Пикельная:
не имеет представления о нормах и вкусе.
не имеет представления о нормах и вкусе.
Вкус - дело субъективное, а вот по нормам "гоняет" РГП Госэкспертиза, в случае с 9-этажными домами.
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 16:47
Цитата:
Возможно гоняет если не государственная структура в заказчиках, а так в городе городской, в области областной и далее.
И вот от этого магического "Проект прошёл государственную экспертизу" и смешно и грустно.
Плавали знаем.
Victor Yang:
а вот по нормам "гоняет" РГП Госэкспертиза
а вот по нормам "гоняет" РГП Госэкспертиза
Возможно гоняет если не государственная структура в заказчиках, а так в городе городской, в области областной и далее.
И вот от этого магического "Проект прошёл государственную экспертизу" и смешно и грустно.
Плавали знаем.
Re: «Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 16:48
Цитата:
Когда они сами вещают об "архитектурном облике" - это как раз о вкусе и стиле. Так что, не надо...
Цитата:
Да ну??? Никого она не гоняет, ибо позволено всё. Вот, во дворе дома, где я живу, воткнули 3 (!!!) дома в рамках точечной застройк. И теперь от балконов жителей новых домов до помойки 5 метров вместо положенных 25. И где нормы? Сказать в каком органе матриарха слоновьего стада они находятся, после того как их туда засунули наши городские власти и вот это, которое "архитекторы"?
Victor Yang:
Вкус - дело субъективное,
Вкус - дело субъективное,
Когда они сами вещают об "архитектурном облике" - это как раз о вкусе и стиле. Так что, не надо...
Цитата:
Victor Yang:
по нормам "гоняет" РГП Госэкспертиза,
по нормам "гоняет" РГП Госэкспертиза,
Да ну??? Никого она не гоняет, ибо позволено всё. Вот, во дворе дома, где я живу, воткнули 3 (!!!) дома в рамках точечной застройк. И теперь от балконов жителей новых домов до помойки 5 метров вместо положенных 25. И где нормы? Сказать в каком органе матриарха слоновьего стада они находятся, после того как их туда засунули наши городские власти и вот это, которое "архитекторы"?
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 16:55
Рассуждают об архитектурном стиле, а напротив русского театра драмы разрешили впиндюрить (простите) какую то будку убогую с фастфудом, приклеили к дому.
Это утвержденный архитектурный стиль?
Дело в том что его просто нет в природе, нет документа, который бы описывал его.
Да что там архитектурный стиль, генплан у нас пластилиновый!
Это утвержденный архитектурный стиль?
Дело в том что его просто нет в природе, нет документа, который бы описывал его.
Да что там архитектурный стиль, генплан у нас пластилиновый!
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 17:01
Цитата:
Это вы о нём слишком хорошо думаете. Генплан у нас резиновый. Вот такой:
[Исправлено: Елена Пикельная, 08.07.2021 - 17:02]
peshexod:
генплан у нас пластилиновый!
генплан у нас пластилиновый!
Это вы о нём слишком хорошо думаете. Генплан у нас резиновый. Вот такой:
[Исправлено: Елена Пикельная, 08.07.2021 - 17:02]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7560
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 17:02
какой облик? какой вкус? какие нормы?
Когда вчера администратор кафе, а сегодня главный архитектор...
Когда вчера администратор кафе, а сегодня главный архитектор...
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 17:08
Цитата:
Так это в СЭС нужно для начала.
Цитата:
По проектам - очень даже гоняет. Хотя, не все - тут соглашусь. Но бывает по глупостям мозги проектировщикам морочат. Ну а то что строят - это уже не то что видела экспертиза.
Цитата:
9-этажные? Каким нормам, кроме расположения урн, они противоречат? Тут ведь вопрос не удобства, а чисто юридический - если противоречит СН РК - значит противоречит. Если нет - то не противоречит. Причем в Казахстане действуют обязательные СН РК, где прописаны требования к объектам, и есть СП РК, где указаны ПРИЕМЛЕМЫЕ решения, но не единственно верные - это указано в преамбулах. Но вот почти все эксперты, по старинке, требуют выполнения всех необязательных СП РК. Но вообще с четкой нормативной базой беда.
Цитата:
Я от этого (вкус, стиль, красота) далек, поэтому ничего утверждать не буду.
Елена Пикельная:
И теперь от балконов жителей новых домов до помойки 5 метров вместо положенных 25
И теперь от балконов жителей новых домов до помойки 5 метров вместо положенных 25
Так это в СЭС нужно для начала.
Цитата:
Елена Пикельная:
Никого она не гоняет, ибо позволено всё.
Никого она не гоняет, ибо позволено всё.
По проектам - очень даже гоняет. Хотя, не все - тут соглашусь. Но бывает по глупостям мозги проектировщикам морочат. Ну а то что строят - это уже не то что видела экспертиза.
Цитата:
Елена Пикельная:
воткнули 3 (!!!) дома в рамках точечной застройк
воткнули 3 (!!!) дома в рамках точечной застройк
9-этажные? Каким нормам, кроме расположения урн, они противоречат? Тут ведь вопрос не удобства, а чисто юридический - если противоречит СН РК - значит противоречит. Если нет - то не противоречит. Причем в Казахстане действуют обязательные СН РК, где прописаны требования к объектам, и есть СП РК, где указаны ПРИЕМЛЕМЫЕ решения, но не единственно верные - это указано в преамбулах. Но вот почти все эксперты, по старинке, требуют выполнения всех необязательных СП РК. Но вообще с четкой нормативной базой беда.
Цитата:
Елена Пикельная:
Когда они сами вещают об "архитектурном облике" - это как раз о вкусе и стиле. Так что, не надо...
Когда они сами вещают об "архитектурном облике" - это как раз о вкусе и стиле. Так что, не надо...
Я от этого (вкус, стиль, красота) далек, поэтому ничего утверждать не буду.
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 17:19
Цитата:
Ой, прекратите! Всё продаётся и нормы можно подвинуть. Вам Бесобу напомнить? Там все нормы соблюли и дом по нормам красиво лёг? А у нас сколько новых домов трескается? Не все из них разбирают, как в Юбилейном.
А нагрузка на коммунальные сети, прежде рассчитанная нормальными (а не недоделанными) инженерами, не возрастает? А строительство новых микрорайонов на тех участках, где в советское время не просто так не строили, а с учетом негодной гидрогеологии?
А новые дома, закрывающие обзор и солнечный свет жителям старых, возле которых они построены? Думаете это весь список претензий? Какая экспертиза, я вас умоляю.
Всё, что сейчас творится с планировкой и застройкой - это не просто позор. Это ещё и преступления против населения. Жаль только, что никто за них не ответит по всей строгости, и вообще никак не ответит.
[Исправлено: Елена Пикельная, 08.07.2021 - 17:23]
Victor Yang:
9-этажные? Каким нормам, кроме расположения урн, они противоречат? Тут ведь вопрос не удобства, а чисто юридический - если противоречит СН РК - значит противоречит. Если нет - то не противоречит. Причем в Казахстане действуют обязательные СН РК, где прописаны требования к объектам, и есть СП РК, где указаны ПРИЕМЛЕМЫЕ решения, но не единственно верные - это указано в преамбулах. Но вот почти все эксперты, по старинке, требуют выполнения всех необязательных СП РК. Но вообще с четкой нормативной базой беда.
9-этажные? Каким нормам, кроме расположения урн, они противоречат? Тут ведь вопрос не удобства, а чисто юридический - если противоречит СН РК - значит противоречит. Если нет - то не противоречит. Причем в Казахстане действуют обязательные СН РК, где прописаны требования к объектам, и есть СП РК, где указаны ПРИЕМЛЕМЫЕ решения, но не единственно верные - это указано в преамбулах. Но вот почти все эксперты, по старинке, требуют выполнения всех необязательных СП РК. Но вообще с четкой нормативной базой беда.
Ой, прекратите! Всё продаётся и нормы можно подвинуть. Вам Бесобу напомнить? Там все нормы соблюли и дом по нормам красиво лёг? А у нас сколько новых домов трескается? Не все из них разбирают, как в Юбилейном.
А нагрузка на коммунальные сети, прежде рассчитанная нормальными (а не недоделанными) инженерами, не возрастает? А строительство новых микрорайонов на тех участках, где в советское время не просто так не строили, а с учетом негодной гидрогеологии?
А новые дома, закрывающие обзор и солнечный свет жителям старых, возле которых они построены? Думаете это весь список претензий? Какая экспертиза, я вас умоляю.
Всё, что сейчас творится с планировкой и застройкой - это не просто позор. Это ещё и преступления против населения. Жаль только, что никто за них не ответит по всей строгости, и вообще никак не ответит.
[Исправлено: Елена Пикельная, 08.07.2021 - 17:23]
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 17:40
Цитата:
Здание можно хоть на реке построить - вопрос вложений. Ну и технологии гидроизоляции далеко вперед ушли. И воды грунтовые можно отвести при желании.
Цитата:
В Юбилейном частная экспертиза проектов проводилась, которая не всегда работает по совести.
Цитата:
И что теперь - не строить? А сети постепенно модернизируется.
Цитата:
Там ошибка в геологии была - это уже ответственность геологов, а нормы ни при чем.
Цитата:
Ну так заказывайте расчет инсоляции и доказывайте что её не хватает. Она прописана в Санитарных нормах, при этом считается на всю квартиру, а не на отдельные комнаты.
Цитата:
Кем и кому продается? Проект делает организация-проектировщик - ему платит заказчик. Потом заказчик забирает проект и отдает его на экспертизу. Экспертиза выставляет замечания проектировщику и проектировщик их исправляет, при этом срок регламентирован. Кто в этой цепочке кому должен заплатить, чтобы "подвинули" нормы? Проектировщик экспертизе? Так экспертиза может ответить аттестатом - поэтому такая оплата может обойтись очень дорого и смысла в трудовой деятельности вообще не будет. Заказчик? Так ему дешевле сослаться на договор и пусть проектировщик исправляет сам. Особенно, если заказчик - бюджетная организация.
Ну а про то как некоторые экспертизы имеют мозги проектировщиков - рассказывать не буду.
Цитата:
[Исправлено: Victor Yang, 08.07.2021 - 17:42]
[Исправлено: Victor Yang, 08.07.2021 - 17:44]
Елена Пикельная:
А строительство новых микрорайонов на тех участках, где в советское время не просто так не строили, а с учетом негодной гидрогеологии?
А строительство новых микрорайонов на тех участках, где в советское время не просто так не строили, а с учетом негодной гидрогеологии?
Здание можно хоть на реке построить - вопрос вложений. Ну и технологии гидроизоляции далеко вперед ушли. И воды грунтовые можно отвести при желании.
Цитата:
Елена Пикельная:
А у нас сколько новых домов трескается? Не все из них разбирают, как в Юбилейном.
А у нас сколько новых домов трескается? Не все из них разбирают, как в Юбилейном.
В Юбилейном частная экспертиза проектов проводилась, которая не всегда работает по совести.
Цитата:
Елена Пикельная:
А нагрузка на коммунальные сети, прежде рассчитанная нормальными (а не недоделанными) инженерами, не возрастает?
А нагрузка на коммунальные сети, прежде рассчитанная нормальными (а не недоделанными) инженерами, не возрастает?
И что теперь - не строить? А сети постепенно модернизируется.
Цитата:
Елена Пикельная:
Там все нормы соблюли и дом по нормам красиво лёг?
Там все нормы соблюли и дом по нормам красиво лёг?
Там ошибка в геологии была - это уже ответственность геологов, а нормы ни при чем.
Цитата:
Елена Пикельная:
А новые дома, закрывающие обзор и солнечный свет жителям старых, возле которых они построены?
А новые дома, закрывающие обзор и солнечный свет жителям старых, возле которых они построены?
Ну так заказывайте расчет инсоляции и доказывайте что её не хватает. Она прописана в Санитарных нормах, при этом считается на всю квартиру, а не на отдельные комнаты.
Цитата:
Елена Пикельная:
Всё продаётся и нормы можно подвинуть.
Всё продаётся и нормы можно подвинуть.
Кем и кому продается? Проект делает организация-проектировщик - ему платит заказчик. Потом заказчик забирает проект и отдает его на экспертизу. Экспертиза выставляет замечания проектировщику и проектировщик их исправляет, при этом срок регламентирован. Кто в этой цепочке кому должен заплатить, чтобы "подвинули" нормы? Проектировщик экспертизе? Так экспертиза может ответить аттестатом - поэтому такая оплата может обойтись очень дорого и смысла в трудовой деятельности вообще не будет. Заказчик? Так ему дешевле сослаться на договор и пусть проектировщик исправляет сам. Особенно, если заказчик - бюджетная организация.
Ну а про то как некоторые экспертизы имеют мозги проектировщиков - рассказывать не буду.
Цитата:
Елена Пикельная: Это ещё и преступления против населения. Жаль только, что никто за них не ответит по всей строгости, и вообще никак не ответитИ где же тогда ваша гражданская и журналистская активная позиция?
[Исправлено: Victor Yang, 08.07.2021 - 17:42]
[Исправлено: Victor Yang, 08.07.2021 - 17:44]
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