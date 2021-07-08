Отправлено: - 17:40

Елена Пикельная:

А строительство новых микрорайонов на тех участках, где в советское время не просто так не строили, а с учетом негодной гидрогеологии?

Елена Пикельная:

А у нас сколько новых домов трескается? Не все из них разбирают, как в Юбилейном.

Елена Пикельная:

А нагрузка на коммунальные сети, прежде рассчитанная нормальными (а не недоделанными) инженерами, не возрастает?

Елена Пикельная:

Там все нормы соблюли и дом по нормам красиво лёг?

Елена Пикельная:

А новые дома, закрывающие обзор и солнечный свет жителям старых, возле которых они построены?

Елена Пикельная:

Всё продаётся и нормы можно подвинуть.

Елена Пикельная: Это ещё и преступления против населения. Жаль только, что никто за них не ответит по всей строгости, и вообще никак не ответит

[Исправлено: Victor Yang, 08.07.2021 - 17:42]

[Исправлено: Victor Yang, 08.07.2021 - 17:44]

Цитата:Здание можно хоть на реке построить - вопрос вложений. Ну и технологии гидроизоляции далеко вперед ушли. И воды грунтовые можно отвести при желании.Цитата:В Юбилейном частная экспертиза проектов проводилась, которая не всегда работает по совести.Цитата:И что теперь - не строить? А сети постепенно модернизируется.Цитата:Там ошибка в геологии была - это уже ответственность геологов, а нормы ни при чем.Цитата:Ну так заказывайте расчет инсоляции и доказывайте что её не хватает. Она прописана в Санитарных нормах, при этом считается на всю квартиру, а не на отдельные комнаты.Цитата:Кем и кому продается? Проект делает организация-проектировщик - ему платит заказчик. Потом заказчик забирает проект и отдает его на экспертизу. Экспертиза выставляет замечания проектировщику и проектировщик их исправляет, при этом срок регламентирован. Кто в этой цепочке кому должен заплатить, чтобы "подвинули" нормы? Проектировщик экспертизе? Так экспертиза может ответить аттестатом - поэтому такая оплата может обойтись очень дорого и смысла в трудовой деятельности вообще не будет. Заказчик? Так ему дешевле сослаться на договор и пусть проектировщик исправляет сам. Особенно, если заказчик - бюджетная организация.Ну а про то как некоторые экспертизы имеют мозги проектировщиков - рассказывать не буду.Цитата:И где же тогда ваша гражданская и журналистская активная позиция?