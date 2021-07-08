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≡ Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41879
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 12:56
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В Министерстве юстиции рассказали о правовом основании обязательности вакцинации против COVID-19 и объяснили, почему норма не противоречит Конституции страны.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8595
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 12:56
#1
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Да народу уже плевать.
Их уже провокаторы науськали на недовольство
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
152
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 12:58
#2
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Да у нас закон ,что дышло куда повернул туда и вышло. Власть трактуют закон как им выгодно в своих интересах. Народ никто не спрашивает...
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7556
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 13:43
#3
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ой, бай... как всегда двойные стандарты и притягивание за уши.
А остальные мероприятия Кодекса о здоровье у нас на 100 % соблюдаются?
На своем примере. Мне последний раз прививку делали в медкабинете сельхозинститута, когда был студентом. И уже 20 лет не приглашали в поликлинику, хотя от столбняка положена каждые 10 лет. Мало того, на скрининг - изображение заботы о здоровье, в положенные годы не звали ни разу.
Я и в поликлинику по месту жительства не ходил, но оказалось прикреплен... наверное и финансируют их за мою душу из моих же взносов и налогов. Хорошо устроились, однако...
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Т
§ ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
32
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 13:58
#4
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Если "обязаны", то какого ... заставляете расписки писать. Как раз после этого постановления письменные гарантии должны давать те. кто прививает. Раз это инициатива государства, то в случае чего, пусть возмещают материальный и моральный вред.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
876
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 14:16
#5
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Ну, то есть какой-то кодекс выше Конституции. Маладцы! Главное не противоречит.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
110
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 14:30
#6
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А в Минюсте не рассказали, причём тут вакцинация и окружающая среда?
Это они так намекают, чтобы трупы умерших непривитых граждан нигде не валялись, нужно провакцинироваться, и защитить благоприятную окружающую среду для дальнейшего проживания привитых граждан? :lol:
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Е
* Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
506
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 14:30
#7
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Цитата:
yudjin:
И уже 20 лет не приглашали в поликлинику, хотя от столбняка положена каждые 10 лет. Мало того, на скрининг - изображение заботы о здоровье, в положенные годы не звали ни разу.

Какие проблемы? Надо дойти до поликлиники? На прививку от столбняка не приглашают. Надо самому прийти и сделать, разумеется, записавшись.

Цитата:
yudjin:
Я и в поликлинику по месту жительства не ходил, но оказалось прикреплен... наверное и финансируют их за мою душу из моих же взносов и налогов. Хорошо устроились, однако...

Ну, это же сделано по правилам, которые всем разъяснялись, в том числе и на страницах "НГ". Если человек сам не прикрепляется к какой-то особо милой его сердцу поликлинике, он автоматически прикрепляется по месту жительства. А как иначе? Разве это не разумно?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1879
Re: Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции,...
Отправлено: 08.07.21 - 14:52
#8
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Всё, правильно: надо делать ПОГОЛОВНУЮ вакцинацию - только тогда будет хоть какой то толк от якобы выделенных триллионов тенге на борьбу с Ковидом. Хоть какой то результат будет, в виде высокой цифре провакционированных, на выходе, и как то оправдать СПИСАННЫЕ деньги на Ковид.
Я, ещё в начале февраля писал что наряду с полицией, педагогами и медиками, в первую очередь на вакцинацию надо и сферу услуг включать. У правительства ПОЗДНЕЕ зажигание.
Всё , ничего: но, почему ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за итоги вакцинации, перекладывают на плечи руководителей малого и среднего бизнеса:
чиновничьи бездари от медицины и исполнительной власти ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛИЛИ вакцинацию населения и в спешном порядке, через надуманное постановление главного санитара страны, ОФИЦИАЛЬНО переложили ВСЮ ответственность на руководителей частного бизнеса.
Как я не допущу до работы механизатора, комбайнера, тракториста, сварщика ( их днём с огнём не найдёшь, а классного, тем более)если он по какой то причине не получил эту вакцину до 15 июля. Самая горячая пора: и сенокос, и химпрополка, и пары, и подготовка к уборке. Каждая пара рабочих рук на счету и причём ежедневно.
Дурацкое ( но очень выгодное для бюрократов-чиновников) постановление, особенно в части - исполнителей, сроков и суммы штрафов.
Я, не Я, и моя хата С КРАЮ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7556
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 15:12
#9
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Цитата:
Елена Пикельная:
На прививку от столбняка не приглашают.

Приглашают..и на эту, и от гриппа.... но не всех.
Т.е. каждый человек должен помнить, записывать, делать зарубки на косяке (нужное подчеркнуть)когда и какую ему делали прививки, причем должен быть в курсе необходимого количества в будущем, кратности и сроков? А на кой тогда поликлиники?

Цитата:
Елена Пикельная:
Надо самому прийти и сделать, разумеется, записавшись.

Тю, а шо же эту прививку и другие от не менее опасных заболеваний и давно внесенных в обязательный календарь прививок, не отслеживают и не заставляют делать под угрозой увольнения подобно короновирусной?
Это и есть двойные стандарты?
Давайте, слушаю про высокую заразность и тд и тп...
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Е
* Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
506
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
Отправлено: 08.07.21 - 15:19
#10
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Цитата:
yudjin:
Приглашают..

А что ж вы тогда не воспользовались? У меня знакомые сами приходили за прививкой от столбняка в свои поликлиники и сделали. Я тоже всё собираюсь-собираюсь, да никак времени не найду. Ну, и кто виноват в этой моей прокрастинации? Исключительно я сама. Бардака в поликлиниках хватает и без этого. Зачем ещё выискивать его там, где всё только от нас зависит?

[Исправлено: Елена Пикельная, 08.07.2021 - 15:19]
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