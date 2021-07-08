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Спасал жизни, работал над Конституцией
Спасал жизни, работал над Конституцией
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41879
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 08:30
Искак Исергепов родился 12 июля 1936 года в Кустанайской области в многодетной семье, старшим из 9 детей. В феврале 2021 года Искак Наушинович ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 85 лет. Дочь почетного гражданина Костанайской области Искака Исергепова - о его жизни и судьбе.
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Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 08:30
Цитата:
Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.
Искак Исергепов
Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12299
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 09:02
///Формированию национальных кадров в те времена уделялось особое внимание: после института Искака направили в аспирантуру Московского института онкологии и радиологии им. Герцена.//
вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости,
что кого то гнобили,уничтожали в советские годы ,
реально было так,как пишет автор.
вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости,
что кого то гнобили,уничтожали в советские годы ,
реально было так,как пишет автор.
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 09:28
Цитата:
Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти. Одна только история с тем как у него отжали клинику, чего стоит. А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.
Сергей kst:
Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.
Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.
Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти. Одна только история с тем как у него отжали клинику, чего стоит. А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 11:15
Цитата:
Цитата:
Подробней можно?
юля елиссева:
Одна только история с тем как у него отжали клинику,
Одна только история с тем как у него отжали клинику,
Цитата:
юля елиссева:
А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.
А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.
Подробней можно?
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 11:16
Цитата:
Хорошие люди-это правда,которая режет глаза подонкам.
юля елиссева:
Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти.
Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти.
Хорошие люди-это правда,которая режет глаза подонкам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8595
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 12:35
Цитата:
А что он так и пишет
Цитата:
Цитата:
Тоесть взяли способного парня
Не дали возможности обучаться на своем языке
А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране.
Как я писал раньше
Хотел быть колхозником можешь не учить язык и живи дальше в колхозе
Хочешь продвижения наверх изучай русский.Это ли не дискриминация в самой справедливой стране на свете?)))
alex_60:
вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости, что кого то гнобили,уничтожали в советские годы , реально было так,как пишет автор.
вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости, что кого то гнобили,уничтожали в советские годы , реально было так,как пишет автор.
А что он так и пишет
Цитата:
в то время казахского отделения не было
Цитата:
Особенно тяжело приходилось в первые институтские годы, когда изучали философию и историю коммунизма: давал о себе знать языковой барьер.
Тоесть взяли способного парня
Не дали возможности обучаться на своем языке
А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране.
Как я писал раньше
Хотел быть колхозником можешь не учить язык и живи дальше в колхозе
Хочешь продвижения наверх изучай русский.Это ли не дискриминация в самой справедливой стране на свете?)))
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 12:42
Цитата:
поднимите архив НГ за 2003 год. там все есть
Сергей kst:
Подробней можно?
Подробней можно?
поднимите архив НГ за 2003 год. там все есть
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12299
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 13:49
Цитата:
изучать медицину на казахском в шестидесятые годы прошлого века.
самому не смешно? разве что кумысолечение.
а так парню дали возможность изучить русский язык,
на котором он обучился и в дальнейшем расширил знания в медицине.
стал известным специалистом.
или вот местный Кайрат.
тоже не знал русского языка после школы.
но в дальнейшем ему доверили работать шифровальщиком
на секретном обьекте в Москве.
благодаря изучению русского языка.
[Исправлено: alex_60, 08.07.2021 - 14:01]
abaika95:
Не дали возможности обучаться на своем языке А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране. Хотел быть колхозником можешь не учить язык и живи дальше в колхозе Хочешь продвижения наверх изучай русский.
Не дали возможности обучаться на своем языке А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране. Хотел быть колхозником можешь не учить язык и живи дальше в колхозе Хочешь продвижения наверх изучай русский.
изучать медицину на казахском в шестидесятые годы прошлого века.
самому не смешно? разве что кумысолечение.
а так парню дали возможность изучить русский язык,
на котором он обучился и в дальнейшем расширил знания в медицине.
стал известным специалистом.
или вот местный Кайрат.
тоже не знал русского языка после школы.
но в дальнейшем ему доверили работать шифровальщиком
на секретном обьекте в Москве.
благодаря изучению русского языка.
[Исправлено: alex_60, 08.07.2021 - 14:01]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2462
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 14:22
Цитата:
Это на кого обида?
На свой народ, язык которого был на тот момент на столько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
Или на метрополию, которая не развила казахам их язык?
abaika95:
Не дали возможности обучаться на своем языке
Не дали возможности обучаться на своем языке
Это на кого обида?
На свой народ, язык которого был на тот момент на столько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
Или на метрополию, которая не развила казахам их язык?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2121
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 15:03
Цитата:
Да что взять с этого тролля абайки, с его неизлечимым диагнозом "МамКо"?
У этого индивидуума извилины в голове не в состоянии осмыслить, что для перевода на казахский язык всей советской научной литературы и иностранной в том числе,а также соответствующему наличию многочисленных преподавателей со знанием казахского языка по многочисленным научным/медицинским/техническим направлениям, нужны были многочисленные специалисты со знанием казахского и русского языков с учётом специфики многочисленных образовательных направлений. При этом с английского переводить на казахский приходилось через русский язык.
Таких многочисленных специалистов по различным научным/техническим/медицинским направлениям из граждан казахской национальности просто не было, принимая в учет, что только с конца 19 века на территории Казахстана среди коренного населения начало постепенно развиваться светское образование.
Страна в послевоенные годы восстанавливалась, да и чтобы перевести все научные труды на языки всех среднеазиатских союзных республик и выучить сотни тысяч преподавателей для возможности всеобщего дальнейшего образования на родном для республик языке требовалось не одно десятилетие.
таноми52:
Это на кого обида? На свой народ, язык которого был на тот момент на столько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
Это на кого обида? На свой народ, язык которого был на тот момент на столько неразвит, что открывать ВУЗы на нём не имело смысла?
Да что взять с этого тролля абайки, с его неизлечимым диагнозом "МамКо"?
У этого индивидуума извилины в голове не в состоянии осмыслить, что для перевода на казахский язык всей советской научной литературы и иностранной в том числе,а также соответствующему наличию многочисленных преподавателей со знанием казахского языка по многочисленным научным/медицинским/техническим направлениям, нужны были многочисленные специалисты со знанием казахского и русского языков с учётом специфики многочисленных образовательных направлений. При этом с английского переводить на казахский приходилось через русский язык.
Таких многочисленных специалистов по различным научным/техническим/медицинским направлениям из граждан казахской национальности просто не было, принимая в учет, что только с конца 19 века на территории Казахстана среди коренного населения начало постепенно развиваться светское образование.
Страна в послевоенные годы восстанавливалась, да и чтобы перевести все научные труды на языки всех среднеазиатских союзных республик и выучить сотни тысяч преподавателей для возможности всеобщего дальнейшего образования на родном для республик языке требовалось не одно десятилетие.
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