Отправлено: - 12:35

alex_60:

вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости, что кого то гнобили,уничтожали в советские годы , реально было так,как пишет автор.

в то время казахского отделения не было

Особенно тяжело приходилось в первые институтские годы, когда изучали философию и историю коммунизма: давал о себе знать языковой барьер.

Цитата:А что он так и пишетЦитата:Цитата:Тоесть взяли способного парняНе дали возможности обучаться на своем языкеА заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране.Как я писал раньшеХотел быть колхозником можешь не учить язык и живи дальше в колхозеХочешь продвижения наверх изучай русский.Это ли не дискриминация в самой справедливой стране на свете?)))