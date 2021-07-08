Отправлено: - 14:30

yudjin:

И уже 20 лет не приглашали в поликлинику, хотя от столбняка положена каждые 10 лет. Мало того, на скрининг - изображение заботы о здоровье, в положенные годы не звали ни разу.

yudjin:

Я и в поликлинику по месту жительства не ходил, но оказалось прикреплен... наверное и финансируют их за мою душу из моих же взносов и налогов. Хорошо устроились, однако...

Цитата:Какие проблемы? Надо дойти до поликлиники? На прививку от столбняка не приглашают. Надо самому прийти и сделать, разумеется, записавшись.Цитата:Ну, это же сделано по правилам, которые всем разъяснялись, в том числе и на страницах "НГ". Если человек сам не прикрепляется к какой-то особо милой его сердцу поликлинике, он автоматически прикрепляется по месту жительства. А как иначе? Разве это не разумно?