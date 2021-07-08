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Все ради селфи - Чтобы сделать фото с автоматом, парень взломал школьный кабинет в Костанайской области
Все ради селфи - Чтобы сделать фото с автоматом, парень взломал школьный кабинет в Костанайской области
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