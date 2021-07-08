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≡ Все ради селфи - Чтобы сделать фото с автоматом, парень взломал школьный кабинет в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41879
Все ради селфи - Чтобы сделать фото с автоматом, парень взломал школьный кабинет в Костанайской области
Отправлено: 08.07.21 - 14:07
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Красочное селфи с оружием решил сделать бывший ученик Аятской средней школы. Он окончил это учебное заведение в прошлом году и прекрасно знал, где хранится макет автомата Калашникова ММГ-АК74М.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4627
Re: Все ради селфи - Чтобы сделать фото с автоматом, парень...
Отправлено: 08.07.21 - 14:07
#1
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Дурак великовозрастный - чего еще говорить?
Ладно бы еще "натуралка" была, а его потянуло за макетом.... :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14111
Re: Все ради селфи - Чтобы сделать фото с автоматом, парень...
Отправлено: 08.07.21 - 14:22
#2
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Цитата:
Алиса:
Ладно бы еще "натуралка" была

А вот интересно - почему речь идет про макет, а статья как за полноценное оружие?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22153
Re: Все ради селфи - Чтобы сделать фото с автоматом, парень...
Отправлено: 08.07.21 - 15:07
#3
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Цитата:
Victor Yang:
а статья как за полноценное оружие?

Тем более, он знал, что это - макет... :-o
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