Отправлено: - 11:08

Сильно навязчиво это зелье предлагают. Притом методы в постсоветском одни и те же. Не верю я всей этой братве в пиджаках, которая на сленге общается о заботе к населению и тд. Никогда не видел ни разу никакой заботы о населении. Если вопрос о сбережении бюджета на лечение ковидных- так не проще ли лечение сделать платным тогда, собственно как и всё остальное, чего не коснись в стране? Разве что воздух остался бесплатным. И да, я понимаю что людей держат за скот, но хотя бы собственным телом население может распоряжаться по своему усмотрению