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≡ "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41877
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 07.07.21 - 15:57
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Большинство фраз врача сопровождались гулом несогласия. Предприниматели не видят разницы между принудительной или обязательной вакцинацией, потому что последствия, готорые грозят непривитым торговцам, делают их работу невозможной.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
522
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 08.07.21 - 11:08
#15
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Сильно навязчиво это зелье предлагают. Притом методы в постсоветском одни и те же. Не верю я всей этой братве в пиджаках, которая на сленге общается о заботе к населению и тд. Никогда не видел ни разу никакой заботы о населении. Если вопрос о сбережении бюджета на лечение ковидных- так не проще ли лечение сделать платным тогда, собственно как и всё остальное, чего не коснись в стране? Разве что воздух остался бесплатным. И да, я понимаю что людей держат за скот, но хотя бы собственным телом население может распоряжаться по своему усмотрению :lol: ?
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