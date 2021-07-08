Отправлено: - 08:27

Куплены были по доверенностям и оказались в собственности компании «БК-Строй», причем куплены не массивом, а в разных местах общества

Цитата:Видимо, какие продавались - такие и купили. Вполне логично с их стороны - выкупать у собственников по инициативе застройщика будет значительно дороже.Ну а то что участки были арестованы без ведома собственников - тоже вполне логично, чтобы ушлые собственники не кинулись продавать участки чтобы не иметь проблем. Можно представить каково будет новому собственнику. Но вот после ареста сразу предупредить нужно было властям. А может это председатель был в курсе, но не поставил в известность? В принципе, вариант не самый худший - можно за участок получить адекватную стоимость. Главное - не наглеть сильно.