Дачи «Юбилейные» - одни из самых старых в Костанае, существуют с середины шестидесятых годов. Несколько лет назад рядом с садовым обществом, которое прошло перерегистрацию и стало потребительским кооперативом, начал строиться микрорайон многоэтажек. Но дачников никто не трогал. И не предупреждал, что трогать будут. А в этом году все изменилось. Читать статью
Куплены были по доверенностям и оказались в собственности компании «БК-Строй», причем куплены не массивом, а в разных местах общества
Видимо, какие продавались - такие и купили. Вполне логично с их стороны - выкупать у собственников по инициативе застройщика будет значительно дороже. Ну а то что участки были арестованы без ведома собственников - тоже вполне логично, чтобы ушлые собственники не кинулись продавать участки чтобы не иметь проблем. Можно представить каково будет новому собственнику. Но вот после ареста сразу предупредить нужно было властям. А может это председатель был в курсе, но не поставил в известность? В принципе, вариант не самый худший - можно за участок получить адекватную стоимость. Главное - не наглеть сильно.
Генплан для наших акиматовских что дышло и служит платформой для протаскивания чего надо. Конечно городу нужно развиваться, но и о людях думать надо и диалог вести. Похоже на то кто кого перехитрит и это уровень нашей исполнительной власти.
История простая. Молодая семья. Доходы небольшие. Садовый участок в «Юбилейном» пришлось покупать в рассрочку, но уже за приобретение земли в собственность рассчитались. Хотели построить на дачном участке новый дом. Но в выдаче архитектурно-планировочного задания вышеназванное государственное учреждение Боруновой отказало.
История простая.Денег на квартирку в городе якобы не хватает но зато купить участок и построить на нем коттедж финансы как не странно сейчас найдут.Потос заселяться на постоянную,построят баню,гараж.Дальше-больше, начнут требовать провести газ и воду,дорогу нормальную провести(мы же тут живём!!) В конец, когда дети пойдут в школу будут требовать пустить автобусный маршрут к дачному сообществу! И только попробуйте отказать! Мы же тут полноценно уже живём мы не дачники,почему наши права попираются? И только попробуйте сказать что мы самоселы! Нет у нас просто денег не хватает на квартирку а мы хотим жить как обычные городские люди с баней и на свежем воздухе! А будете возмущаться мы ещё и свиней заведем))
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