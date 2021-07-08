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≡ Спасал жизни, работал над Конституцией
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41877
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 08:30
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Искак Исергепов родился 12 июля 1936 года в Кустанайской области в многодетной семье, старшим из 9 детей. В феврале 2021 года Искак Наушинович ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 85 лет. Дочь почетного гражданина Костанайской области Искака Исергепова - о его жизни и судьбе.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
458
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 08:30
#1
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Цитата:
Искак Исергепов

Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12298
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 09:02
#2
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///Формированию национальных кадров в те времена уделялось особое внимание: после института Искака направили в аспирантуру Московского института онкологии и радиологии им. Герцена.//

вопреки брехне от некоторых на волне пены от независимости,
что кого то гнобили,уничтожали в советские годы ,
реально было так,как пишет автор.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2186
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 09:28
#3
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Цитата:
Сергей kst:
Именем этого человека,можно и нужно назвать улицу в Костанае.

Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти. Одна только история с тем как у него отжали клинику, чего стоит. А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
458
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 11:15
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Одна только история с тем как у него отжали клинику,

Цитата:
юля елиссева:
А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.

Подробней можно?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
458
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 11:16
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Искак Наушинович был очень неугодным человеком для тех кто стоял руля власти.

Хорошие люди-это правда,которая режет глаза подонкам.
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