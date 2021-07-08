Отправлено: - 11:15

юля елиссева:

Одна только история с тем как у него отжали клинику,

юля елиссева:

А тот, чьими руками производилось отжатие клиники, теперь блогер известный с претензией на оппозиционность.

Цитата:Цитата:Подробней можно?