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≡ «Нас не извещали, что снесут»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41877
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 08:27
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Дачи «Юбилейные» - одни из самых старых в Костанае, существуют с середины шестидесятых годов. Несколько лет назад рядом с садовым обществом, которое прошло перерегистрацию и стало потребительским кооперативом, начал строиться микрорайон многоэтажек. Но дачников никто не трогал. И не предупреждал, что трогать будут. А в этом году все изменилось.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14109
Re: «Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 08:27
#1
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Цитата:
Куплены были по доверенностям и оказались в собственности компании «БК-Строй», причем куплены не массивом, а в разных местах общества

Видимо, какие продавались - такие и купили. Вполне логично с их стороны - выкупать у собственников по инициативе застройщика будет значительно дороже.
Ну а то что участки были арестованы без ведома собственников - тоже вполне логично, чтобы ушлые собственники не кинулись продавать участки чтобы не иметь проблем. Можно представить каково будет новому собственнику. Но вот после ареста сразу предупредить нужно было властям. А может это председатель был в курсе, но не поставил в известность? В принципе, вариант не самый худший - можно за участок получить адекватную стоимость. Главное - не наглеть сильно.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3946
Re: «Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 09:02
#2
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Генплан для наших акиматовских что дышло и служит платформой для протаскивания чего надо.
Конечно городу нужно развиваться, но и о людях думать надо и диалог вести.
Похоже на то кто кого перехитрит и это уровень нашей исполнительной власти.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
458
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 09:20
#3
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Цитата:
peshexod:

Да не хотят они хитрить,просто дубину положили на всех,по принципу-по возмущаются и отвалят.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
458
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 09:24
#4
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Цитата:
Застройка микрорайона Юбилейный

Источник:

Страшные,угловатые, красные гробины/курятники.ИМХО

[Исправлено: Сергей kst, 08.07.2021 - 09:27]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12298
Re: «Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 09:35
#5
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все началось еще три года назад.
тут
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8591
Re: «Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 10:47
#6
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Цитата:
История простая. Молодая семья. Доходы небольшие. Садовый участок в «Юбилейном» пришлось покупать в рассрочку, но уже за приобретение земли в собственность рассчитались. Хотели построить на дачном участке новый дом. Но в выдаче архитектурно-планировочного задания вышеназванное государственное учреждение Боруновой отказало.

История простая.Денег на квартирку в городе якобы не хватает но зато купить участок и построить на нем коттедж финансы как не странно сейчас найдут.Потос заселяться на постоянную,построят баню,гараж.Дальше-больше, начнут требовать провести газ и воду,дорогу нормальную провести(мы же тут живём!!)
В конец, когда дети пойдут в школу будут требовать пустить автобусный маршрут к дачному сообществу! И только попробуйте отказать! Мы же тут полноценно уже живём мы не дачники,почему наши права попираются? И только попробуйте сказать что мы самоселы! Нет у нас просто денег не хватает на квартирку а мы хотим жить как обычные городские люди с баней и на свежем воздухе! А будете возмущаться мы ещё и свиней заведем))
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14109
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 10:55
#7
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Цитата:
abaika95:
Денег на квартирку в городе якобы не хватает но зато купить участок и построить на нем коттедж финансы как не странно сейчас найдут.

Про коттедж никто не говорит. Да и за квартиру деньги отдать сразу нужно, а дом можно несколько лет строить.
Цитата:
abaika95:
Потос заселяться на постоянную,построят баню,гараж.Дальше-больше, начнут требовать провести газ и воду,дорогу нормальную провести

А почему бы и нет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8591
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 11:01
#8
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Цитата:
Victor Yang:
Про коттедж никто не говорит.

Пока никто не говорит
Когда он появится говорить будет поздно
Цитата:
Victor Yang:
Да и за квартиру деньги отдать сразу нужно, а дом можно несколько лет строить.

За квартиру также в рассрочку можно отдавать а дом явно финансов больше высосет из "бедной" семьи чем двушка где-нибудь на нефтебазе
Цитата:
Victor Yang:
А почему бы и нет?

А почему бы и на месте гаражного сообщества не начать дома строить? И на кладбище участков набрать и там дом впихнуть а потом требовать туда провести коммуникации
Почему бы и нет?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14109
«Нас не извещали, что снесут»
Отправлено: 08.07.21 - 11:12
#9
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Цитата:
abaika95:
А почему бы и на месте гаражного сообщества не начать дома строить?

Там никто АПЗ не выдаст на строительство и не согласует. Для дачных участков, наверняка, ограничения имеются.
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