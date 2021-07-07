Отправлено: - 18:06

самый умный:

Ну то есть для власти такое ярое несогласие населения - вообще не повод задуматься, да? Будем и дальше палку гнуть? Даже вида не делают, что компромисс возможен...

Цитата:Это не вопрос согласия или несогласия. Такие моменты должны решаться жёстко и без вариантов.