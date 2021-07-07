Прогноз на 5 дней
ясно+21°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41874
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 07.07.21 - 15:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большинство фраз врача сопровождались гулом несогласия. Предприниматели не видят разницы между принудительной или обязательной вакцинацией, потому что последствия, готорые грозят непривитым торговцам, делают их работу невозможной.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12294
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 07.07.21 - 15:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Продавцы еще немного поговорили с арендодателем, замакима и разошлись по прилавкам.//

вакцинироваться они пошли, а не по прилавкам.
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1347
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 07.07.21 - 16:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"контачите" может всё таки контактируете?
можете не делать прививку - но тогда сидите дома ... сегрегацию вижу я
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4729
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 07.07.21 - 16:20
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас весь коллектив стройными рядами прошла в близжайщую поликлинику и разом получили укол. Всё нормально, никто не умер...
Профайл Посетить вебсайт
Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
59
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 07.07.21 - 16:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
"контачите" может всё таки контактируете?

Замакима употребил именно это слово.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14105
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 07.07.21 - 16:50
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привившиеся все равно тоже болеют этим ковидом, я не вижу смысла тогда прививаться, - сказала парикмахер Светлана БАКАУШИНА

Источник:

А зачем учиться в школе, если люди потом всё равно становятся парикмахерами? Зачем им русский язык, химия, физика, геометрия, биология?
Или, всё-таки, не все становятся парикмахерами и им пригождаются эти науки? Вот и тут так же - болеет меньший процент привитых, чем не привитых.
Профайл
Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
67
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 07.07.21 - 17:19
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда сделайте прививку смотрите чтоб так не было.
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
468
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 07.07.21 - 17:57
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну то есть для власти такое ярое несогласие населения - вообще не повод задуматься, да? Будем и дальше палку гнуть? Даже вида не делают, что компромисс возможен...
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14105
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 07.07.21 - 18:06
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Ну то есть для власти такое ярое несогласие населения - вообще не повод задуматься, да? Будем и дальше палку гнуть? Даже вида не делают, что компромисс возможен...

Это не вопрос согласия или несогласия. Такие моменты должны решаться жёстко и без вариантов.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7266
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 07.07.21 - 19:48
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот тоже всё никак не пойму, неужели так трудно выкинуть всякий бред из головы и пойти "уколоться" :lol: Кроме как защиты ничего не случится. А от Ковида, даже если и лечить смогли научиться, пожизненные и очень нехорошие побочные эффекты остаться могут и сопровождать до конца жизни будут, возможно её самую (жизнь) ещё и укоротят. Конечно только если нет мед. противопоказаний. У нас тоже хотя дождаться момента, когда каждый сможет получить свободно вакцину и останутся только "безбожники" не думающие о защите других, ввести, точнее оставить для последних ограничения, а остальным "зелёная" зона. :lol:
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
875
Re: "Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" -...
Отправлено: 07.07.21 - 22:30
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получившие дозу шмурдяка, вы не теребите других. Вам жизненное пространство освободится, будете жить вечно, смертей больше не будет. Только вы, шмурдяк и мать-природа!
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7266
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 07.07.21 - 22:43
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
вы не теребите других

Так эти самые другие больше всех и кричат против превентивных мер- маски, дистанции пр. Тогда пусть тоже не возмущаются. Так как пока они есть, вирус будет и дальше мутировать. И в скором времени окажется, что против новых "мутантов" и вакцина не действует. И всё по новой - по кругу, ограничения и пр. А делов то всего? Быть в команде.
;-)
ПС: и этим самым, эти самые другие создают новую угрозу, в том числе и для тех, кто уже привит.

[Исправлено: elektron, 07.07.2021 - 18:30]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7266
"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 07.07.21 - 23:49
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А зачем учиться в школе, если люди потом всё равно становятся парикмахерами?

Янгыч, ну тут ты погорячился, каждый труд у нас в почёте. ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS