"Можете не делать прививку, тогда сидите дома!" - О чем говорили чиновники с предпринимателями в Тобыле?
Отправлено: 07.07.21 - 15:57
Большинство фраз врача сопровождались гулом несогласия. Предприниматели не видят разницы между принудительной или обязательной вакцинацией, потому что последствия, готорые грозят непривитым торговцам, делают их работу невозможной. Читать новость
А зачем учиться в школе, если люди потом всё равно становятся парикмахерами? Зачем им русский язык, химия, физика, геометрия, биология? Или, всё-таки, не все становятся парикмахерами и им пригождаются эти науки? Вот и тут так же - болеет меньший процент привитых, чем не привитых.
Я вот тоже всё никак не пойму, неужели так трудно выкинуть всякий бред из головы и пойти "уколоться" Кроме как защиты ничего не случится. А от Ковида, даже если и лечить смогли научиться, пожизненные и очень нехорошие побочные эффекты остаться могут и сопровождать до конца жизни будут, возможно её самую (жизнь) ещё и укоротят. Конечно только если нет мед. противопоказаний. У нас тоже хотя дождаться момента, когда каждый сможет получить свободно вакцину и останутся только "безбожники" не думающие о защите других, ввести, точнее оставить для последних ограничения, а остальным "зелёная" зона.
Так эти самые другие больше всех и кричат против превентивных мер- маски, дистанции пр. Тогда пусть тоже не возмущаются. Так как пока они есть, вирус будет и дальше мутировать. И в скором времени окажется, что против новых "мутантов" и вакцина не действует. И всё по новой - по кругу, ограничения и пр. А делов то всего? Быть в команде.
ПС: и этим самым, эти самые другие создают новую угрозу, в том числе и для тех, кто уже привит.
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