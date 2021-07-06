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≡ Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41874
Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 14:27
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Эпиграф. Четвертые сутки воняют площадки, погрязли в пакетах контейнера, Не падайте духом, жители дома, Пройдет вакцинация, начнется война! На четвертый день моё терпение лопнуло. Столько времени не вывозился мусор с этой площадки. Судя по всему, не вывозят свою работу и Тазалык, и ПКСК, и чиновники. У последних, конечно, есть причина - показатели вакцинации.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22152
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 14:27
#1
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Жизнь, рабочая - бьёт ключом.
Месор - вывозится... :lol: ;-)
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
153
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 14:55
#2
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вот, вот... меня настораживает я бы даже сказал пугает забота государства о моём здоровье в отшении прививок от covid, в то время как во дворах возле мусорных баков полная антисанитария, которая в жару может привести, как минимум к брюшному тифу или дизентирии и как максимум к холере ;-)
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
153
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 14:57
#3
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Цитата:
drakon:
Месор

правильно будет меССер шмитт)))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14105
Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 15:32
#4
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Цитата:
N0name:
вот, вот... меня настораживает я бы даже сказал пугает забота государства о моём здоровье

Лично ты государству не очень интересен. Государству нужен коллективный иммунитет.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
153
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 16:16
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Лично ты государству не очень интересен.

впрочем как и ты
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14105
Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 17:04
#6
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Цитата:
N0name:
впрочем как и ты

Как любой гражданин по отдельности.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
153
Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 17:34
#7
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Цитата:
Victor Yang:

L’état c’est moi
«Государство — это я» :lol:
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
109
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 20:49
#8
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Цитата:
N0name:
пугает забота государства о моём здоровье

Государство также заботится и о своём кармане -проще всех проколоть, чем десятками тысяч пролечить.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
153
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 21:14
#9
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Цитата:
Mr_negotive:
Государство также заботится и о своём кармане -

в курсе событий)))
пусть лучше заботится об уровне жизни, о своем здоровье я сам позабочусь
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7554
Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 07.07.21 - 19:56
#10
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А я ведь и не надеялся...
Но сегодня те, кто должен делать это регулярно и полноценно, вывезли скопившийся мусор! Но не подчистую.
Естественно после размещения видео на сайте НГ

ВИДОС в НГ - вот, что реально помогает бороться со свалками!
Ни участковый, ни жилищная инспекция... а Видос и фоточки!

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22152
Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 07.07.21 - 22:01
#11
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А фотки - действуют... :lol:
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