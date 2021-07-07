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А что первая бригада выезжала и не нашла, сил не хватило, мозгов? Потребовалась дополнительная!

Цитата:В данной ситуации не хватает данных... Кому взбредет в голову лезть в колодец и закрывать вентиль к определенному потребителю? Есть предположение, что была утечка воды... порыв или еще чего... Выехала бригада, определили место порыва, оказалось это частный отвод к потребителю, который частник должен сам исправлять, поэтому просто перекрыли вентиль и все.Я это не просто так написал - была схожая ситуация, порыв... вода течет и это в холодное время года, позвонил в Костанай-Су, чтобы исправили ситуацию, потому-что вода течет и подмерзает подбираясь к моему дому. Перекрыли водопровод, вода перестала бежать... но кто-то открыл в колодце вентиль и вода опять побежала (водопровод частный на кучку домов и кто-то не захотел сидеть без воды). Звонишь - закрывают, кто-то открывает и так все по кругу. Вообщем пока хозяева прогнившей трубы не наняли организацию для исправления данной ситуации так и было открыл-закрыл.