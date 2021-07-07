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"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41874
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 15:40
Я проживаю вместе со старой больной мамой в частном доме. У нас по адресу ул. Каирбекова, 130 с 4 июля нет воды в доме. Звонили в ГКП "Костанай-Су", реакции ноль.
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Re: "Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с...
Отправлено: 07.07.21 - 15:40
В КОстанае, всё - трудно...
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 924
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 15:56
Татьяна, а у соседей вода есть? Если у соседей есть, то вероятность того что Вам поможет Костанай-Су маловероятна как мне кажется. Что-нибудь с отводом или трубами с колодца к вашему дому, а это уже вроде забота владельцев дома. Если у соседей тоже нет воды, то немного проще... опять же если водопровод по улице не частный, а именно городской.
[Исправлено: dandiv, 07.07.2021 - 15:57]
[Исправлено: dandiv, 07.07.2021 - 15:57]
Re: "Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с...
Отправлено: 07.07.21 - 16:23
Видимо проблемы у самого потребителя, в случае отсутствия воды по всей улице, Монополист давно уже наладил бы
Re: "Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с...
Отправлено: 07.07.21 - 16:35
Цитата:
Очень - трудно, выехать, определить причину,
дать ответ - заявителю?...
сайлау курманов:
Видимо проблемы у самого потребителя,
Видимо проблемы у самого потребителя,
Очень - трудно, выехать, определить причину,
дать ответ - заявителю?...
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 751
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 17:03
Пресс-служба ГКП "Костанай-Су" предоставила комментарий:
"Заявка была принята. Разъяснили, что нужно написать официальное заявление для выяснения причины отсутствия воды. Сегодня дополнительно направили бригаду, выехали, определили, что вентиль был закрыт по неизвестной причине. Вентиль открыли, воду дали".
"Заявка была принята. Разъяснили, что нужно написать официальное заявление для выяснения причины отсутствия воды. Сегодня дополнительно направили бригаду, выехали, определили, что вентиль был закрыт по неизвестной причине. Вентиль открыли, воду дали".
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7554
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 17:09
Цитата:
А что первая бригада выезжала и не нашла, сил не хватило, мозгов? Потребовалась дополнительная!
Тимур Гафуров:
Сегодня дополнительно направили бригаду,
Сегодня дополнительно направили бригаду,
А что первая бригада выезжала и не нашла, сил не хватило, мозгов? Потребовалась дополнительная!
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 17:15
Цитата:
Одна бригада - хорошо,
а вторая - лучше...
yudjin:
Потребовалась дополнительная!
Потребовалась дополнительная!
Одна бригада - хорошо,
а вторая - лучше...
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 21:08
Ну и мужики пошли, не могут маме воду подвести, всё виноватых ищут
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 924
Re: "Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с...
Отправлено: 07.07.21 - 21:39
Цитата:
В данной ситуации не хватает данных... Кому взбредет в голову лезть в колодец и закрывать вентиль к определенному потребителю? Есть предположение, что была утечка воды... порыв или еще чего... Выехала бригада, определили место порыва, оказалось это частный отвод к потребителю, который частник должен сам исправлять, поэтому просто перекрыли вентиль и все.
Я это не просто так написал - была схожая ситуация, порыв... вода течет и это в холодное время года, позвонил в Костанай-Су, чтобы исправили ситуацию, потому-что вода течет и подмерзает подбираясь к моему дому. Перекрыли водопровод, вода перестала бежать... но кто-то открыл в колодце вентиль и вода опять побежала (водопровод частный на кучку домов и кто-то не захотел сидеть без воды). Звонишь - закрывают, кто-то открывает и так все по кругу. Вообщем пока хозяева прогнившей трубы не наняли организацию для исправления данной ситуации так и было открыл-закрыл.
А что первая бригада выезжала и не нашла, сил не хватило, мозгов? Потребовалась дополнительная!
В данной ситуации не хватает данных... Кому взбредет в голову лезть в колодец и закрывать вентиль к определенному потребителю? Есть предположение, что была утечка воды... порыв или еще чего... Выехала бригада, определили место порыва, оказалось это частный отвод к потребителю, который частник должен сам исправлять, поэтому просто перекрыли вентиль и все.
Я это не просто так написал - была схожая ситуация, порыв... вода течет и это в холодное время года, позвонил в Костанай-Су, чтобы исправили ситуацию, потому-что вода течет и подмерзает подбираясь к моему дому. Перекрыли водопровод, вода перестала бежать... но кто-то открыл в колодце вентиль и вода опять побежала (водопровод частный на кучку домов и кто-то не захотел сидеть без воды). Звонишь - закрывают, кто-то открывает и так все по кругу. Вообщем пока хозяева прогнившей трубы не наняли организацию для исправления данной ситуации так и было открыл-закрыл.
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