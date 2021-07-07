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≡ "Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41874
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 15:40
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Я проживаю вместе со старой больной мамой в частном доме. У нас по адресу ул. Каирбекова, 130 с 4 июля нет воды в доме. Звонили в ГКП "Костанай-Су", реакции ноль.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22151
Re: "Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с...
Отправлено: 07.07.21 - 15:40
#1
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В КОстанае, всё - трудно... ;-)
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
923
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 15:56
#2
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Татьяна, а у соседей вода есть? Если у соседей есть, то вероятность того что Вам поможет Костанай-Су маловероятна как мне кажется. Что-нибудь с отводом или трубами с колодца к вашему дому, а это уже вроде забота владельцев дома. Если у соседей тоже нет воды, то немного проще... опять же если водопровод по улице не частный, а именно городской.

[Исправлено: dandiv, 07.07.2021 - 15:57]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4728
Re: "Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с...
Отправлено: 07.07.21 - 16:23
#3
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Видимо проблемы у самого потребителя, в случае отсутствия воды по всей улице, Монополист давно уже наладил бы
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22151
Re: "Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с...
Отправлено: 07.07.21 - 16:35
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Видимо проблемы у самого потребителя,

Очень - трудно, выехать, определить причину,
дать ответ - заявителю?... :-o
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
751
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 17:03
#5
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Пресс-служба ГКП "Костанай-Су" предоставила комментарий:
"Заявка была принята. Разъяснили, что нужно написать официальное заявление для выяснения причины отсутствия воды. Сегодня дополнительно направили бригаду, выехали, определили, что вентиль был закрыт по неизвестной причине. Вентиль открыли, воду дали".
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7553
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 17:09
#6
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Сегодня дополнительно направили бригаду,

А что первая бригада выезжала и не нашла, сил не хватило, мозгов? Потребовалась дополнительная!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22151
"Костанай-Су", неужели так трудно решить вопрос с питьевой водой?
Отправлено: 07.07.21 - 17:15
#7
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Цитата:
yudjin:
Потребовалась дополнительная!

Одна бригада - хорошо,
а вторая - лучше... :lol: ;-)
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