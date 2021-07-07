Отправлено: - 16:59

А может, всё же чиновникам от шантажа, угроз и штрафов перейти к научному разъяснению, популяризации вакцинации и равнению на другие страны? К примеру в Германии быстрые тесты можно сдать в любой аптеке, их делают утром на предприятиях и в школах, причем бесплатно.

Алиса:

если так государство переживает за меня как за гражданина - чтобы я был(а) жив(а) и здоров(а) почему: 1 - регулярно бесплатно!! не выдается маска одноразовая

Алиса:

2 - бесплатно (на край по минимальной!!!! стоимости) не организуют прохождение ПЦР-теста, тест на антитела. Это ведь самое необходимое и минимальное.

Алиса:

Почему где-то (другие государства) это делается это даже бесплатно.

Алиса:

Меня же принуждают к вакцинации!!

Прекратите уже автору который отлично пишет про огурцы,дачи и деревья заказывать статьи про политику,социальные проблемы или пандемиюНу не его, это не его)Цитата:Давайте,давайте будет равняться на другие страныВ особенности на ГерманиюСколько они там в карантине сидели?Сколько митингов было против антиэпидемичемких мер? Сколько там полицейские, лиц протестующим разбили?))Почему-то мы хотим постоянно на двух стульях усидетьВсе хорошее замечаем у других а то что это хорошее также ведёт к неким проблемам мы это уже мимо ушей пропускаем да? Ну введут бесплатный ПЦР тест,и средства на это есть, что кто-то вакцинироваться будет тогда? Да черта с дваЗатянеться ещё на полтора года вся байда с коронойА сейчас стоит вопрос о необходимости быстрой принудительной вакцинацииТе копейки что бюджет получает с ПЦР тестирования не рассчитан пополнять казну как ещё один вид налогаЭто обыкновенное средство финансового принужденияТы либо умный и привилсяЛибо богатый и делаешь тест каждую неделю)Цитата:Тогда народ из носить не будетЭто поведенческая экономикаКупил-значит будешь носитьДали бесплатно-выкинул за угломЦитата:Тогда никого не загонишь на вакцинациюЦитата:Там менталитет другойлюди дисциплинированныеЦитата:Да так и естьФинансово принуждают быть здоровымЕсли у вас есть лишние деньги быть не вакцинированной то будьте)