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Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41874
Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 12:13
Начиная с прошлой весны, каждый месяц в Казахстане на что-то стремительно росла цена, что-то становилось дефицитом, что-то очередным постановлением «впаривалось» предпринимателям под видом мер борьбы с коронавирусом.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 143
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 12:13
все написанное соответствует реалиям. Печально, но это так. Власть гнет свою линию и мольбы, просьбы и даже протесты ее не колышет никак. Аким города обещал прелюдно не наказывать штрафами во всяком случае до 15 июля, а вакцинацию объявил делом добровольным. А на самом то деле все кардинально наоборот. Лживая позиция властей народу поднадоела, что и было выражено на митинге. Действительно, дайте людям альтернативу. Сделайте как в Германии эти тесты доступными и бесплатными. Средства на это имеются. Вон запланировали в области переименовать около 500 объектов. А это не малые суммы. Так лучше эти средства именно на теститрование и направить, ежели вы властьимущие так о здоровье народа печетесь.
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 83
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 14:38
Может всё же деньги направлять не на хотелки группы людей, которым нечем подчеркнуть свою индивидуальность, а тратить на лечение детей и тем кому это необходимо для нормальной жизни?
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 15:14
можно пару тупых вопросов задать и, главное, получить, может быть, ответ: если так государство переживает за меня как за гражданина - чтобы я был(а) жив(а) и здоров(а) почему: 1 - регулярно бесплатно!! не выдается маска одноразовая; 2 - бесплатно (на край по минимальной!!!! стоимости) не организуют прохождение ПЦР-теста, тест на антитела. Это ведь самое необходимое и минимальное.
Почему где-то (другие государства) это делается это даже бесплатно. Меня же принуждают к вакцинации!!!! Ставят в такие рамки. Ведь не все отказывающиеся от вакцинации делают это неосознанно - у людей есть причины свои личные, помимо медицинских показателей.
С меня берут разнообразнейшие налоги, вычеты, включая медицинские, обещая что "всё идет в дело, и вам будет счастье с этого". Так почему я не могу получить результаты этих "дел"? И такое не только в данном случае, в вопросах медицины.
Государство заботится о ком? о чем? - у меня вариант ответа - О статистике!
Почему где-то (другие государства) это делается это даже бесплатно. Меня же принуждают к вакцинации!!!! Ставят в такие рамки. Ведь не все отказывающиеся от вакцинации делают это неосознанно - у людей есть причины свои личные, помимо медицинских показателей.
С меня берут разнообразнейшие налоги, вычеты, включая медицинские, обещая что "всё идет в дело, и вам будет счастье с этого". Так почему я не могу получить результаты этих "дел"? И такое не только в данном случае, в вопросах медицины.
Государство заботится о ком? о чем? - у меня вариант ответа - О статистике!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8589
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 16:59
Прекратите уже автору который отлично пишет про огурцы,дачи и деревья заказывать статьи про политику,социальные проблемы или пандемию
Ну не его, это не его)
Цитата:
Давайте,давайте будет равняться на другие страны
В особенности на Германию
Сколько они там в карантине сидели?
Сколько митингов было против антиэпидемичемких мер? Сколько там полицейские, лиц протестующим разбили?))
Почему-то мы хотим постоянно на двух стульях усидеть
Все хорошее замечаем у других а то что это хорошее также ведёт к неким проблемам мы это уже мимо ушей пропускаем да? Ну введут бесплатный ПЦР тест,и средства на это есть, что кто-то вакцинироваться будет тогда? Да черта с два
Затянеться ещё на полтора года вся байда с короной
А сейчас стоит вопрос о необходимости быстрой принудительной вакцинации
Те копейки что бюджет получает с ПЦР тестирования не рассчитан пополнять казну как ещё один вид налога
Это обыкновенное средство финансового принуждения
Ты либо умный и привился
Либо богатый и делаешь тест каждую неделю)
Цитата:
Тогда народ из носить не будет
Это поведенческая экономика
Купил-значит будешь носить
Дали бесплатно-выкинул за углом
Цитата:
Тогда никого не загонишь на вакцинацию
Цитата:
Там менталитет другой
люди дисциплинированные
Цитата:
Да так и есть
Финансово принуждают быть здоровым
Если у вас есть лишние деньги быть не вакцинированной то будьте)
Ну не его, это не его)
Цитата:
А может, всё же чиновникам от шантажа, угроз и штрафов перейти к научному разъяснению, популяризации вакцинации и равнению на другие страны? К примеру в Германии быстрые тесты можно сдать в любой аптеке, их делают утром на предприятиях и в школах, причем бесплатно.
Давайте,давайте будет равняться на другие страны
В особенности на Германию
Сколько они там в карантине сидели?
Сколько митингов было против антиэпидемичемких мер? Сколько там полицейские, лиц протестующим разбили?))
Почему-то мы хотим постоянно на двух стульях усидеть
Все хорошее замечаем у других а то что это хорошее также ведёт к неким проблемам мы это уже мимо ушей пропускаем да? Ну введут бесплатный ПЦР тест,и средства на это есть, что кто-то вакцинироваться будет тогда? Да черта с два
Затянеться ещё на полтора года вся байда с короной
А сейчас стоит вопрос о необходимости быстрой принудительной вакцинации
Те копейки что бюджет получает с ПЦР тестирования не рассчитан пополнять казну как ещё один вид налога
Это обыкновенное средство финансового принуждения
Ты либо умный и привился
Либо богатый и делаешь тест каждую неделю)
Цитата:
Алиса:
если так государство переживает за меня как за гражданина - чтобы я был(а) жив(а) и здоров(а) почему: 1 - регулярно бесплатно!! не выдается маска одноразовая
если так государство переживает за меня как за гражданина - чтобы я был(а) жив(а) и здоров(а) почему: 1 - регулярно бесплатно!! не выдается маска одноразовая
Тогда народ из носить не будет
Это поведенческая экономика
Купил-значит будешь носить
Дали бесплатно-выкинул за углом
Цитата:
Алиса:
2 - бесплатно (на край по минимальной!!!! стоимости) не организуют прохождение ПЦР-теста, тест на антитела. Это ведь самое необходимое и минимальное.
2 - бесплатно (на край по минимальной!!!! стоимости) не организуют прохождение ПЦР-теста, тест на антитела. Это ведь самое необходимое и минимальное.
Тогда никого не загонишь на вакцинацию
Цитата:
Алиса:
Почему где-то (другие государства) это делается это даже бесплатно.
Почему где-то (другие государства) это делается это даже бесплатно.
Там менталитет другой
люди дисциплинированные
Цитата:
Алиса:
Меня же принуждают к вакцинации!!
Меня же принуждают к вакцинации!!
Да так и есть
Финансово принуждают быть здоровым
Если у вас есть лишние деньги быть не вакцинированной то будьте)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7553
Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 17:06
Цитата:
Ну да, в рейтинге материалов про переименования по просмотрам и комментариям статья "Что и требовалось доказать", в лидерах, однако...
А эта в инстаграме активно поддержана народом в комментариях...
И вообще не твоё, кошачье дело, кому и о чем писать... с тебя-то и комментатор, как из г...а пуля.
[Исправлено: yudjin, 07.07.2021 - 17:16]
abaika95:
аказывать статьи про политику,
аказывать статьи про политику,
Ну да, в рейтинге материалов про переименования по просмотрам и комментариям статья "Что и требовалось доказать", в лидерах, однако...
А эта в инстаграме активно поддержана народом в комментариях...
И вообще не твоё, кошачье дело, кому и о чем писать... с тебя-то и комментатор, как из г...а пуля.
[Исправлено: yudjin, 07.07.2021 - 17:16]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 17:10
Цитата:
Государство не переживает о каждом гражданине по отдельности - оно переживает об обществе в целом. А обществу нужен коллективный иммунитет и это достижимо только вакцинацией, ну или чтобы все периодически болели и врачи, от нехватки мест, были вынуждены тяжелых и бесперспективных отправлять умирать домой.
Цитата:
Это как? Религиозные?
Алиса:
если так государство переживает за меня как за гражданина - чтобы я был(а) жив(а) и здоров(а)
если так государство переживает за меня как за гражданина - чтобы я был(а) жив(а) и здоров(а)
Государство не переживает о каждом гражданине по отдельности - оно переживает об обществе в целом. А обществу нужен коллективный иммунитет и это достижимо только вакцинацией, ну или чтобы все периодически болели и врачи, от нехватки мест, были вынуждены тяжелых и бесперспективных отправлять умирать домой.
Цитата:
Алиса:
Ведь не все отказывающиеся от вакцинации делают это неосознанно - у людей есть причины свои личные, помимо медицинских показателей.
Ведь не все отказывающиеся от вакцинации делают это неосознанно - у людей есть причины свои личные, помимо медицинских показателей.
Это как? Религиозные?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 17:15
Цитата:
я не могу за всех - у кого свои личные причины и убеждения - отвечать. Результат общения с разными людьми - привел к данной формулировке. Кстати, у кого-то могут быть и религиозные - нельзя отвергать этот вариант.
Victor Yang:
Это как? Религиозные?
Это как? Религиозные?
я не могу за всех - у кого свои личные причины и убеждения - отвечать. Результат общения с разными людьми - привел к данной формулировке. Кстати, у кого-то могут быть и религиозные - нельзя отвергать этот вариант.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 17:16
Цитата:
а общество - это кто? оно из кого состоит?
Victor Yang:
об обществе в целом
об обществе в целом
а общество - это кто? оно из кого состоит?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 17:34
Цитата:
Я сравниваю такие убеждения с убеждением что Земля плоская.
Цитата:
Это не человек в отдельности. Нужен какой-то процент вакцинировавшихся или переболевших, что даст коллективный иммунитет. А здоровье конкретного Пети Иванова, 1.01.1981 г.р. или Алибека Алиханова 02.02.1992 г.р. государство не интересует. Допускается какой-то процент невакцинированных, в том числе и по мед.отводу. И получается что те кто просто не хочет тоже попадают в этот процент, а если, допустим, процент тех кому нельзя делать вакцину по мед. показаниям будет равен допускаемому проценту невакцинированных, плюс ещё те кто не желает этого делать, - коллективного иммунитета достичь не получится и ограничения будут ещё долго.
Я бы это сравнил с войной - не зря ведь есть всеобщая мобилизация - хочешь-не хочешь, но в общую победу вклад внести обязан, если нет противопоказаний. Иначе - в тылу есть служба. А за пособничество врагу предусмотрено наказание и если люди начнут бить себя в грудь и кричать о своих правах вроде "поддерживаю кого хочу-моё право" во время войны - то победить не получится.
[Исправлено: Victor Yang, 07.07.2021 - 17:39]
Алиса:
у кого свои личные причины и убеждения
у кого свои личные причины и убеждения
Я сравниваю такие убеждения с убеждением что Земля плоская.
Цитата:
Алиса:
а общество - это кто? оно из кого состоит?
а общество - это кто? оно из кого состоит?
Это не человек в отдельности. Нужен какой-то процент вакцинировавшихся или переболевших, что даст коллективный иммунитет. А здоровье конкретного Пети Иванова, 1.01.1981 г.р. или Алибека Алиханова 02.02.1992 г.р. государство не интересует. Допускается какой-то процент невакцинированных, в том числе и по мед.отводу. И получается что те кто просто не хочет тоже попадают в этот процент, а если, допустим, процент тех кому нельзя делать вакцину по мед. показаниям будет равен допускаемому проценту невакцинированных, плюс ещё те кто не желает этого делать, - коллективного иммунитета достичь не получится и ограничения будут ещё долго.
Я бы это сравнил с войной - не зря ведь есть всеобщая мобилизация - хочешь-не хочешь, но в общую победу вклад внести обязан, если нет противопоказаний. Иначе - в тылу есть служба. А за пособничество врагу предусмотрено наказание и если люди начнут бить себя в грудь и кричать о своих правах вроде "поддерживаю кого хочу-моё право" во время войны - то победить не получится.
[Исправлено: Victor Yang, 07.07.2021 - 17:39]
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 83
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Бендер отдыхает
Отправлено: 07.07.21 - 17:54
кто говорит то, что нас не устраивает - по определению не прав!
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