Отправлено: - 14:28

лимон:

зачем прививаться переболевшим?

лимон:

3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?

лимон:

5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?

Цитата:А вот это, действительно, правильный, продуманный вопрос, а не бессистемные вопли. С биологической точки зрения, переболевшему прививаться не надо. Ведь у него уже выработался иммунитет. Я лично не понимаю,почему прививают переболевших и даже настоятельно рекомендуют им прививки. Не понимаю! Не вижу в этом логики.Цитата:А я вам отвечу. Потому что всё у нас делается как попало, наспех. Нет системы. Такое ощущение, что все (медики) жутко перепугались и стали предпринимать беспорядочные действия и давать самые беспорядочные рекомендации. Это и напугало население. И у меня есть мысли по этому поводу. И они не очень лестные для медиков. Ваш вопрос правильный и логичный.Вообще надо тщательнее подходить к обследованию человека перед вакцинированием. А то, что происходит сейчас - это торопливо, как выкуривание сигареты школьником на перемене за углом школы.Цитата:Делать ПЦР-тест платным в такие времена - это просто преступление против народа. И противоэпидемиологическая мера. Они чего хотят добиться? Неужели они думают, что все так хорошо живут? Или им просто безразлично, как население будет выкручиваться в данной ситуации?