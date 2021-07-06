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"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
N
Я робот(Пользователи)
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- 41874
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
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Е
(Журналисты)
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Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 14:28
Цитата:
А вот это, действительно, правильный, продуманный вопрос, а не бессистемные вопли. С биологической точки зрения, переболевшему прививаться не надо. Ведь у него уже выработался иммунитет. Я лично не понимаю,почему прививают переболевших и даже настоятельно рекомендуют им прививки. Не понимаю! Не вижу в этом логики.
Цитата:
А я вам отвечу. Потому что всё у нас делается как попало, наспех. Нет системы. Такое ощущение, что все (медики) жутко перепугались и стали предпринимать беспорядочные действия и давать самые беспорядочные рекомендации. Это и напугало население. И у меня есть мысли по этому поводу. И они не очень лестные для медиков. Ваш вопрос правильный и логичный.
Вообще надо тщательнее подходить к обследованию человека перед вакцинированием. А то, что происходит сейчас - это торопливо, как выкуривание сигареты школьником на перемене за углом школы.
Цитата:
Делать ПЦР-тест платным в такие времена - это просто преступление против народа. И противоэпидемиологическая мера. Они чего хотят добиться? Неужели они думают, что все так хорошо живут? Или им просто безразлично, как население будет выкручиваться в данной ситуации?
лимон:
зачем прививаться переболевшим?
зачем прививаться переболевшим?
А вот это, действительно, правильный, продуманный вопрос, а не бессистемные вопли. С биологической точки зрения, переболевшему прививаться не надо. Ведь у него уже выработался иммунитет. Я лично не понимаю,почему прививают переболевших и даже настоятельно рекомендуют им прививки. Не понимаю! Не вижу в этом логики.
Цитата:
лимон:
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
А я вам отвечу. Потому что всё у нас делается как попало, наспех. Нет системы. Такое ощущение, что все (медики) жутко перепугались и стали предпринимать беспорядочные действия и давать самые беспорядочные рекомендации. Это и напугало население. И у меня есть мысли по этому поводу. И они не очень лестные для медиков. Ваш вопрос правильный и логичный.
Вообще надо тщательнее подходить к обследованию человека перед вакцинированием. А то, что происходит сейчас - это торопливо, как выкуривание сигареты школьником на перемене за углом школы.
Цитата:
лимон:
5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
Делать ПЦР-тест платным в такие времена - это просто преступление против народа. И противоэпидемиологическая мера. Они чего хотят добиться? Неужели они думают, что все так хорошо живут? Или им просто безразлично, как население будет выкручиваться в данной ситуации?
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 14:40
Цитата:
Вы уж точно за иммунолога не сойдете, особенно с учетом того, что еще не решили вакцинироваться или нет))
Цитата:
alex_60:
как нет.
как нет.
Вы уж точно за иммунолога не сойдете, особенно с учетом того, что еще не решили вакцинироваться или нет))
Цитата:
о чем говорит в частности что вакцинация спутником защищаетне только от уханьского, но и других новых штаммов.а исследования проводили, или предположения?) т.е. все те, кто переболел уханьским штаммом, сейчас все поголовно болеют новым, в тяжелой форме? Или это утверждение основано на ЭпиВакКороне, что основана на уханьском штамме?
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 14:50
Цитата:
почему не решил, семь месяцев прошло после...,
решил что пора,пошел и сделал укольчик. Цитата:
lavprof:
а исследования проводили,
создатели вакцины сообщают об этом, я им верю.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 15:27]
lavprof:
что еще не решили вакцинироваться или нет))
что еще не решили вакцинироваться или нет))
почему не решил, семь месяцев прошло после...,
решил что пора,пошел и сделал укольчик. Цитата:
lavprof:
а исследования проводили,
создатели вакцины сообщают об этом, я им верю.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 15:27]
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 14:55
Цитата:
еще раз спрошу: те, кто переболел "уханьским" штаммом, сейчас в большинстве своем болеют новым и в тяжелой форме?
alex_60:
создатели вакцины сообщают об этом, я им верю.
создатели вакцины сообщают об этом, я им верю.
еще раз спрошу: те, кто переболел "уханьским" штаммом, сейчас в большинстве своем болеют новым и в тяжелой форме?
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 14:55
Цитата:
это не так. переболевшие же не едят ложками новый штамм вируса.
чтобы поголовно заболеть в тяжелой форме.
в принципе это воля случая,находиться в ненужном месте в ненужный час.
не соблюдать правила определенные и получить свою дозу.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 14:56]
lavprof:
т.е. все те, кто переболел уханьским штаммом, сейчас все поголовно болеют новым, в тяжелой форме?
т.е. все те, кто переболел уханьским штаммом, сейчас все поголовно болеют новым, в тяжелой форме?
это не так. переболевшие же не едят ложками новый штамм вируса.
чтобы поголовно заболеть в тяжелой форме.
в принципе это воля случая,находиться в ненужном месте в ненужный час.
не соблюдать правила определенные и получить свою дозу.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 14:56]
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 14:58
Цитата:
в таком случае получается, что Ваше утверждение про превосходство "искусственного" иммунитета над естественным строится лишь на чьих-то словах?
alex_60:чтобы поголовно заболеть в тяжелой форме. в принципе это воля случая.
в таком случае получается, что Ваше утверждение про превосходство "искусственного" иммунитета над естественным строится лишь на чьих-то словах?
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 15:02
Цитата:
почему "лишь" на чьих-то словах.
это именно ученые в этой области, не Васи Пупкины из Мусородранска.
в том числе и от разработчиков вакцины и понимания принципа ее действия.
lavprof:
в таком случае получается, что Ваше утверждение про превосходство "искусственного" иммунитета над естественным строится лишь на чьих-то словах?
в таком случае получается, что Ваше утверждение про превосходство "искусственного" иммунитета над естественным строится лишь на чьих-то словах?
почему "лишь" на чьих-то словах.
это именно ученые в этой области, не Васи Пупкины из Мусородранска.
в том числе и от разработчиков вакцины и понимания принципа ее действия.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 15:07
Цитата:
потому что получается по факту, что лишь на чьих-то словах) эффективность вакцин подтверждается исследованиями. Тут как бы бесспорно, факты есть факты. Необходимость вакцинации переболевшим - словами, факты где?
alex_60:
почему "лишь" на чьих-то словах
почему "лишь" на чьих-то словах
потому что получается по факту, что лишь на чьих-то словах) эффективность вакцин подтверждается исследованиями. Тут как бы бесспорно, факты есть факты. Необходимость вакцинации переболевшим - словами, факты где?
(Полноправные пользователи)
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- 21.11.16
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- 1347
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 15:12
Цитата:
воот! лично у меня сложилось мнение что лекари сами точно не знают что делать и какие последствия могут быть и поэтому выбрали меньшее из зол
Елена Пикельная:
А я вам отвечу. Потому что всё у нас делается как попало, наспех. Нет системы. Такое ощущение, что все (медики) жутко перепугались и стали предпринимать беспорядочные действия и давать самые беспорядочные рекомендации. Это и напугало население. И у меня есть мысли по этому поводу. И они не очень лестные для медиков. Ваш вопрос правильный и логичный. Вообще надо тщательнее подходить к обследованию человека перед вакцинированием. А то, что происходит сейчас - это торопливо, как выкуривание сигареты школьником на перемене за углом школы.
А я вам отвечу. Потому что всё у нас делается как попало, наспех. Нет системы. Такое ощущение, что все (медики) жутко перепугались и стали предпринимать беспорядочные действия и давать самые беспорядочные рекомендации. Это и напугало население. И у меня есть мысли по этому поводу. И они не очень лестные для медиков. Ваш вопрос правильный и логичный. Вообще надо тщательнее подходить к обследованию человека перед вакцинированием. А то, что происходит сейчас - это торопливо, как выкуривание сигареты школьником на перемене за углом школы.
воот! лично у меня сложилось мнение что лекари сами точно не знают что делать и какие последствия могут быть и поэтому выбрали меньшее из зол
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 15:17
Цитата:
вы и практикам не верите?
которые наблюдают и фиксируют факты с самого начале пандемии.
или только черту лысому .
///Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил,
что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию,
стоит сделать прививку уже спустя 7–9 месяцев после заболевания.
По его словам, «уровень иммуноглобулинов G,
уровень гуморального иммунитета» снижается через
8–9 месяцев после перенесенного COVID-19. «Я бы об этом задумался, наверное, через 7–8 месяцев», — сказал Проценко.
Главврач добавил, что риски инфицирования коронавирусом остаются
и у привитых людей,
однако вопрос заключается в тяжести протекания болезни.///
lavprof:
потому что получается по факту, что лишь на чьих-то словах) эффективность вакцин подтверждается исследованиями. Тут как бы бесспорно, факты есть факты. Необходимость вакцинации переболевшим - словами, факты где?
потому что получается по факту, что лишь на чьих-то словах) эффективность вакцин подтверждается исследованиями. Тут как бы бесспорно, факты есть факты. Необходимость вакцинации переболевшим - словами, факты где?
вы и практикам не верите?
которые наблюдают и фиксируют факты с самого начале пандемии.
или только черту лысому .
///Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил,
что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию,
стоит сделать прививку уже спустя 7–9 месяцев после заболевания.
По его словам, «уровень иммуноглобулинов G,
уровень гуморального иммунитета» снижается через
8–9 месяцев после перенесенного COVID-19. «Я бы об этом задумался, наверное, через 7–8 месяцев», — сказал Проценко.
Главврач добавил, что риски инфицирования коронавирусом остаются
и у привитых людей,
однако вопрос заключается в тяжести протекания болезни.///
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 15:20
Цитата:
каждый видит то что хочет увидеть.
не более.
некоторых можно ввести в транс просто пальчик показав.
так что испуг у разных людей разный .
одни видят только черное, другие только белое.
а есть еще реальность, там в цвете.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 15:21]
лимон:
воот! лично у меня сложилось мнение что лекари
воот! лично у меня сложилось мнение что лекари
каждый видит то что хочет увидеть.
не более.
некоторых можно ввести в транс просто пальчик показав.
так что испуг у разных людей разный .
одни видят только черное, другие только белое.
а есть еще реальность, там в цвете.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 15:21]
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 15:27
Цитата:
Как с Вами сложно однако. Так в чем преимущество то? Ревакцинацию также через полгода рекомендуют. Т.е. разницы нет получается? И где в словах Проценко подтверждение Вашего утверждения
Цитата:
Тогда и нужно говорить конкретно, что просто «уровень иммуноглобулинов G,уровень гуморального иммунитета» снижается спустя такой-то срок.
alex_60:
вы и практикам не верите?
вы и практикам не верите?
Как с Вами сложно однако. Так в чем преимущество то? Ревакцинацию также через полгода рекомендуют. Т.е. разницы нет получается? И где в словах Проценко подтверждение Вашего утверждения
Цитата:
у переболевшего антитела выработаны конкретно на тотвид вируса, которым он заразился.у привившегося же иммунитет без привязки к какому то видувируса , и он защищает в более широком спектре??
Тогда и нужно говорить конкретно, что просто «уровень иммуноглобулинов G,уровень гуморального иммунитета» снижается спустя такой-то срок.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 15:31
Цитата:
вы же этот вопрос задали, "Проценко" вам ответил.
а отличие антител переболевших и вакцинированных-
об этом говорит
директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург,например.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 15:34]
lavprof:
Необходимость вакцинации переболевшим - словами, факты где?
Необходимость вакцинации переболевшим - словами, факты где?
вы же этот вопрос задали, "Проценко" вам ответил.
а отличие антител переболевших и вакцинированных-
об этом говорит
директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург,например.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 15:34]
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 15:35
короче,научный симпозиум вирусологов можно закрывать,
лимон ответы получил от "специалистов".
лимон ответы получил от "специалистов".
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 15:44
Цитата:
Понятно всё)) ну Проценко то я еще верю, хоть его заключения носят рекомендательный характер (кстати, медики только рекомендуют почему-то)
А директор центра то конечно скажет, ему чем больше купят, тем лучше)
alex_60:
вы же этот вопрос задали
вы же этот вопрос задали
Понятно всё)) ну Проценко то я еще верю, хоть его заключения носят рекомендательный характер (кстати, медики только рекомендуют почему-то)
А директор центра то конечно скажет, ему чем больше купят, тем лучше)
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