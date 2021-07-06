Отправлено: - 13:12

Mr_negotive:

Цитата:к чему давать лишние ссылки, где говорится о том, что будет или что-то промежуточное? Завершились исследования, вот на конечные результаты и давайте ссылки, в данном случае это, лишний мусор ни к чему совершенно.