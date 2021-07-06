Отправлено: - 10:11

лимон:

1. зачем прививаться переболевшим?

лимон:

2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?

лимон:

3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?

лимон:

4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев?

лимон:

5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?

Пикельная лучше ответит но если в двух словахЦитата:Потомучто через время антитела у переболевшего исчезают и человек снова может заболеть и разносить заразуЦитата:Ничем но смотри выше пункт 1.Цитата:ВремяЦитата:Не через 4-6 месяцевНо надоЦитата:Тут надо смотреть официальные комментарии к постановлению сан врача