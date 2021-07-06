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≡ "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41870
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
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На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12284
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 08:57
#90
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тут отдельных надо однозначно принудительно
вакцинировать,человека без головы например.
только сначала не от ковида, а прививку другую.
а то ведь кидается на людей, покусает еще,
думаю понятно какую прививку.

[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 09:46]
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1345
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 09:42
#91
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1. зачем прививаться переболевшим?
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев?
5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12284
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:00
#92
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Цитата:
лимон:


вы действительно не знаете ответа ни на один
вопрос из заданных.?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8588
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:11
#93
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Пикельная лучше ответит но если в двух словах
Цитата:
лимон:
1. зачем прививаться переболевшим?

Потомучто через время антитела у переболевшего исчезают и человек снова может заболеть и разносить заразу
Цитата:
лимон:
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?

Ничем но смотри выше пункт 1.
Цитата:
лимон:
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?

Время
Цитата:
лимон:
4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев?

Не через 4-6 месяцев
Но надо
Цитата:
лимон:
5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?

Тут надо смотреть официальные комментарии к постановлению сан врача
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1345
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:16
#94
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Цитата:
abaika95:
Потомучто через время антитела у переболевшего исчезают и человек снова может заболеть и разносить заразу


вот прям исчезают? и у привитых?
а как же клеточный иммунитет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11099
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:17
#95
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Цитата:
лимон:
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?

Сравните стоимость полного теста и стоимость вакцины, умножьте обе цифры на население
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1345
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:19
#96
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Цитата:
alex_60:
вы действительно не знаете ответа ни на один вопрос из заданных.?


как выяснилось тут много знающих :-)
хотелось бы узнать мнения компетентных специалистов
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14101
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 11:15
#97
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Цитата:
лимон:
1. зачем прививаться переболевшим? 2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося? 3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител? 4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев? 5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?

Вопросы конструктивные. Тоже хотел бы получить на них ответы. Насчет 3 - у нас на работе парень собирается привиться. Увидев очереди в поликлинике - пошел в частную клинику. Там взяли тест на антитела.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
306
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 11:20
#98
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Цитата:
Victor Yang:
Увидев очереди в поликлинике - пошел в частную клинику. Там взяли тест на антитела

Я так думаю, что тест на антитела не бесплатный? Это же частная клиника ;-)
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
83
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 12:52
#99
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Цитата:
лимон:
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?

хороший вопрос, и отвечать на него нужно профессионалам-иммунологам, но, увы, тут таких нет)
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