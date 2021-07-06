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"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41870
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12284
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 08:57
тут отдельных надо однозначно принудительно
вакцинировать,человека без головы например.
только сначала не от ковида, а прививку другую.
а то ведь кидается на людей, покусает еще,
думаю понятно какую прививку.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 09:46]
вакцинировать,человека без головы например.
только сначала не от ковида, а прививку другую.
а то ведь кидается на людей, покусает еще,
думаю понятно какую прививку.
[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 09:46]
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 09:42
1. зачем прививаться переболевшим?
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев?
5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев?
5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12284
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:00
Цитата:
вы действительно не знаете ответа ни на один
вопрос из заданных.?
лимон:
вы действительно не знаете ответа ни на один
вопрос из заданных.?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8588
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:11
Пикельная лучше ответит но если в двух словах
Цитата:
Потомучто через время антитела у переболевшего исчезают и человек снова может заболеть и разносить заразу
Цитата:
Ничем но смотри выше пункт 1.
Цитата:
Время
Цитата:
Не через 4-6 месяцев
Но надо
Цитата:
Тут надо смотреть официальные комментарии к постановлению сан врача
Цитата:
лимон:
1. зачем прививаться переболевшим?
1. зачем прививаться переболевшим?
Потомучто через время антитела у переболевшего исчезают и человек снова может заболеть и разносить заразу
Цитата:
лимон:
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?
Ничем но смотри выше пункт 1.
Цитата:
лимон:
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
Время
Цитата:
лимон:
4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев?
4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев?
Не через 4-6 месяцев
Но надо
Цитата:
лимон:
5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
Тут надо смотреть официальные комментарии к постановлению сан врача
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:16
Цитата:
вот прям исчезают? и у привитых?
а как же клеточный иммунитет?
abaika95:
Потомучто через время антитела у переболевшего исчезают и человек снова может заболеть и разносить заразу
Потомучто через время антитела у переболевшего исчезают и человек снова может заболеть и разносить заразу
вот прям исчезают? и у привитых?
а как же клеточный иммунитет?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11099
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:17
Цитата:
Сравните стоимость полного теста и стоимость вакцины, умножьте обе цифры на население
лимон:
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
Сравните стоимость полного теста и стоимость вакцины, умножьте обе цифры на население
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 10:19
Цитата:
как выяснилось тут много знающих
хотелось бы узнать мнения компетентных специалистов
alex_60:
вы действительно не знаете ответа ни на один вопрос из заданных.?
вы действительно не знаете ответа ни на один вопрос из заданных.?
как выяснилось тут много знающих
хотелось бы узнать мнения компетентных специалистов
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14101
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 11:15
Цитата:
Вопросы конструктивные. Тоже хотел бы получить на них ответы. Насчет 3 - у нас на работе парень собирается привиться. Увидев очереди в поликлинике - пошел в частную клинику. Там взяли тест на антитела.
лимон:
1. зачем прививаться переболевшим? 2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося? 3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител? 4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев? 5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
1. зачем прививаться переболевшим? 2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося? 3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител? 4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев? 5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
Вопросы конструктивные. Тоже хотел бы получить на них ответы. Насчет 3 - у нас на работе парень собирается привиться. Увидев очереди в поликлинике - пошел в частную клинику. Там взяли тест на антитела.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 306
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 11:20
Цитата:
Я так думаю, что тест на антитела не бесплатный? Это же частная клиника
Victor Yang:
Увидев очереди в поликлинике - пошел в частную клинику. Там взяли тест на антитела
Увидев очереди в поликлинике - пошел в частную клинику. Там взяли тест на антитела
Я так думаю, что тест на антитела не бесплатный? Это же частная клиника
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 83
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 12:52
Цитата:
хороший вопрос, и отвечать на него нужно профессионалам-иммунологам, но, увы, тут таких нет)
лимон:
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?
хороший вопрос, и отвечать на него нужно профессионалам-иммунологам, но, увы, тут таких нет)
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