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≡ "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41870
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 13:00
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Участники несогласованного митинга потребовали отменить принудительную вакцинацию, запретить наказание предпринимателей штрафами, а также сделать ПЦР-тестирование для невакцинированных бесплатной.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
83
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 12:48
#60
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Цитата:
Mr_negotive:
Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний "Спутника V". Главные выводы


однако в оригинале
Цитата:
"промежуточный анализ рандомизированного контролируемого исследования фазы 3 в России"
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
108
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 12:57
#61
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Цитата:
lavprof:
однако в оригинале


Статья середины декабря 2020 года. Сразу говорили, испытания идут, к февралю 2021 года закончатся. Протокол будет оформлен к маю -
Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" по протоколу завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе.

Клинические испытания

Профессор Сеченовского университета объяснил, почему утверждение вакцин по упрощенной схеме не влияет на их безопасность
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
83
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 13:12
#62
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Цитата:
Mr_negotive:

к чему давать лишние ссылки, где говорится о том, что будет или что-то промежуточное? Завершились исследования, вот на конечные результаты и давайте ссылки, в данном случае это , лишний мусор ни к чему совершенно.
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