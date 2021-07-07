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≡ Причину задымления в Костанае назвали в ДЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41870
Причину задымления в Костанае назвали в ДЧС
Отправлено: 07.07.21 - 12:40
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Дым от природного пожара в Курганской области дошел до Костаная, об этом сегодня, 7 июля, сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям. В самом Костанае и в окрестностях города обстановка стабильная.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1196
Причину задымления в Костанае назвали в ДЧС
Отправлено: 07.07.21 - 12:40
#1
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2 дня был северный ветер, до этого южный и западный, а Курган и тем более Петропавловск на северо-востоке - востоке от нас. А вот свалка наша как раз на севере от Кустаная.

[Исправлено: Тот самый, 07.07.2021 - 12:45]
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