"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 13:00
Участники несогласованного митинга потребовали отменить принудительную вакцинацию, запретить наказание предпринимателей штрафами, а также сделать ПЦР-тестирование для невакцинированных бесплатной. Читать новость
Николаич I: обсуждается в первую очередь нарушение прав человека и принуждение к вакцинации. Не нужно доказывать что вакцина от коронавируса - это то, ради чего мы и жили всё это время. Если человек решил что не хочет её делать, это его право и причины, почему люди не хотят колоться, у всех разные. А потому нужно лояльно относиться к выбору каждого человека и не подвергать дискриминации
Человек собрался сигануть с пятого этажа вниз головой - а ему не дают. Это его выбор! Нарушение прав человека!
Не надо путать опу с пальцем. Никто никуда не сигает. Я тоже могу бредовые примеры приводить: вот вам сказали выпей яду, а вы начинаете отказываться, заявлять о своих правах. Сказали, значит пей! Так получается? Так что обойдёмся без бреда, будем более конструктивны, ок?
Ну как же?-Государство принуждает работодателей-или штрафы,а работодатели-работников. Аким и прочие "трудяги на благо страны" скажут что угодно,чтобы толпа разошлась и пикет не перерос в бунт,им не нужна плохая статистика. Людям лапши навешали,как в песенке-нам нового директора назначили,мы с эти по домам и разошлись.
Не понимаю топящих за прививку и при этом оскорбляющих не привитых и не собирающихся этого делать?! Ваши же слова - мы привились, а вы помрете. Так что же вы не чувствуете, что освободиться вам жизненное пространство? Что же вы так за не привитых переживаете?
в общем то понятно, что вакцинироваться необходимо, и единственные причины этому - более легкое течение болезни и как следствие свободные койки в больницах. Те, кто думает, что с вакциной вы не принесете заразу домой или никого не заразите - ошибаетесь, вирус в вашем организме не уничтожается мгновенно. И да, по этой же причине он также будет мутировать, и скорее всего после этого вакцина вообще будет бесполезна. И да, кто-то там писал сказки про 3 пройденных этапа - ни одна вакцина не прошла полностью 3й этап. И кто думает, что ограничения и маски исчезнут - забудьте, не скоро это произойдет, даже с вакцинацией более 70%. Как я уже говорил, я не против прививок, я против того, чтобы вводить в свой организм не до конца проверенную жидкость, и против того, что вариантов мне особо не оставляют - платить за тест каждую неделю довольно накладно, а работадателю конечно проще всех вакцинировать. Исходя из текущей ситуации придется. Пугает только, что что кто-то ж опять сказал что не оставляют уже сидеть 30 минут, т.е. если реакция на компоненты все-таки возникнет (я никого не пугаю, просто предполагаю "если"), то "прости, прощай". Хочется надеяться, что это пустая болтовня, и "пациенты" таки все же наблюдаются, я во всяком случае положенное время отсижу, мало ли (и ноцебо точно не будет)
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