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в общем то понятно, что вакцинироваться необходимо, и единственные причины этому - более легкое течение болезни и как следствие свободные койки в больницах.Те, кто думает, что с вакциной вы не принесете заразу домой или никого не заразите - ошибаетесь, вирус в вашем организме не уничтожается мгновенно. И да, по этой же причине он также будет мутировать, и скорее всего после этого вакцина вообще будет бесполезна. И да, кто-то там писал сказки про 3 пройденных этапа - ни одна вакцина не прошла полностью 3й этап. И кто думает, что ограничения и маски исчезнут - забудьте, не скоро это произойдет, даже с вакцинацией более 70%.Как я уже говорил, я не против прививок, я против того, чтобы вводить в свой организм не до конца проверенную жидкость, и против того, что вариантов мне особо не оставляют - платить за тест каждую неделю довольно накладно, а работадателю конечно проще всех вакцинировать. Исходя из текущей ситуации придется. Пугает только, что что кто-то ж опять сказал что не оставляют уже сидеть 30 минут, т.е. если реакция на компоненты все-таки возникнет (я никого не пугаю, просто предполагаю "если"), то "прости, прощай". Хочется надеяться, что это пустая болтовня, и "пациенты" таки все же наблюдаются, я во всяком случае положенное время отсижу, мало ли (и ноцебо точно не будет)