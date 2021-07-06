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≡ "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41870
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 13:00
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Участники несогласованного митинга потребовали отменить принудительную вакцинацию, запретить наказание предпринимателей штрафами, а также сделать ПЦР-тестирование для невакцинированных бесплатной.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
306
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 06:16
#45
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Цитата:
Николаич I:
обсуждается в первую очередь нарушение прав человека и принуждение к вакцинации. Не нужно доказывать что вакцина от коронавируса - это то, ради чего мы и жили всё это время. Если человек решил что не хочет её делать, это его право и причины, почему люди не хотят колоться, у всех разные. А потому нужно лояльно относиться к выбору каждого человека и не подвергать дискриминации

Человек собрался сигануть с пятого этажа вниз головой - а ему не дают. Это его выбор! Нарушение прав человека!
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
107
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 09:19
#46
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Цитата:
гражданин СССР:

Не надо путать опу с пальцем. Никто никуда не сигает. Я тоже могу бредовые примеры приводить: вот вам сказали выпей яду, а вы начинаете отказываться, заявлять о своих правах. Сказали, значит пей! Так получается? Так что обойдёмся без бреда, будем более конструктивны, ок?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
306
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 10:34
#47
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Цитата:
Николаич I:
вот вам сказали выпей яду, а вы начинаете отказываться, заявлять о своих правах. Сказали, значит пей! Так получается?

А Вам сказали выпей яду? Не надо путать опу с пальцем
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
453
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 10:35
#48
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Цитата:
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста

Источник:

Ну как же?-Государство принуждает работодателей-или штрафы,а работодатели-работников.
Аким и прочие "трудяги на благо страны" скажут что угодно,чтобы толпа разошлась и пикет не перерос в бунт,им не нужна плохая статистика.
Людям лапши навешали,как в песенке-нам нового директора назначили,мы с эти по домам и разошлись.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
107
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 10:38
#49
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Цитата:
гражданин СССР:

А вам сказали сигануть с пятого этажа?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
306
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 11:02
#50
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Цитата:
Николаич I:
А вам сказали сигануть с пятого этажа?

А вас заставляют яд пить? :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2443
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 11:12
#51
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Цитата:
Николаич I:

Цитата:
гражданин СССР:

Что ж вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьетесь!))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
306
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 11:16
#52
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Цитата:
Козлов я:
Что ж вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьетесь!))

Да вот привился и всё никак не помру))))))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14101
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 11:19
#53
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Цитата:
Николаич I:
Если человек решил что не хочет её делать, это его право и причины, почему люди не хотят колоться, у всех разные.

Изучи вопрос коллективного иммунитета для начала. А потом и рассуждай - твоё ли это право или ты другое право отнимаешь у других, которым оно действительно нужно.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
874
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 11:19
#54
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Не понимаю топящих за прививку и при этом оскорбляющих не привитых и не собирающихся этого делать?! Ваши же слова - мы привились, а вы помрете. Так что же вы не чувствуете, что освободиться вам жизненное пространство? Что же вы так за не привитых переживаете?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
874
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 11:22
#55
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Цитата:
гражданин СССР:
Да вот привился и всё никак не помру))))))

Не расстраивайся. Помрёшь! Я вот не привился, и тоже никак не помру.
Кто не курит и не пьет - тот здоровеньким помрет!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2443
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 11:26
#56
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Цитата:
гражданин СССР:
Да вот привился и всё никак не помру))))))

Не надо так переживать по этому поводу. Вы теперь - Кощей Бессмертный!)))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
306
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 11:32
#57
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Цитата:
Мишаня:
Не расстраивайся. Помрёшь!

Все там будем :lol:
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
83
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 11:42
#58
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в общем то понятно, что вакцинироваться необходимо, и единственные причины этому - более легкое течение болезни и как следствие свободные койки в больницах.
Те, кто думает, что с вакциной вы не принесете заразу домой или никого не заразите - ошибаетесь, вирус в вашем организме не уничтожается мгновенно. И да, по этой же причине он также будет мутировать, и скорее всего после этого вакцина вообще будет бесполезна. И да, кто-то там писал сказки про 3 пройденных этапа - ни одна вакцина не прошла полностью 3й этап. И кто думает, что ограничения и маски исчезнут - забудьте, не скоро это произойдет, даже с вакцинацией более 70%.
Как я уже говорил, я не против прививок, я против того, чтобы вводить в свой организм не до конца проверенную жидкость, и против того, что вариантов мне особо не оставляют - платить за тест каждую неделю довольно накладно, а работадателю конечно проще всех вакцинировать. Исходя из текущей ситуации придется. Пугает только, что что кто-то ж опять сказал что не оставляют уже сидеть 30 минут, т.е. если реакция на компоненты все-таки возникнет (я никого не пугаю, просто предполагаю "если"), то "прости, прощай". Хочется надеяться, что это пустая болтовня, и "пациенты" таки все же наблюдаются, я во всяком случае положенное время отсижу, мало ли (и ноцебо точно не будет) :-)
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
108
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 11:55
#59
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Цитата:
lavprof:
И да, кто-то там писал сказки про 3 пройденных этапа - ни одна вакцина не прошла полностью 3й этап.


Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний "Спутника V". Главные выводы

Согласно промежуточным результатам исследования, проведенного на 20 тысячах человек, вакцина показала эффективность 91,6% против Covid-19.
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