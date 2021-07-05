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≡ Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал похожим на Холодные берлоги из «Книги джунглей»?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41867
Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал похожим на Холодные берлоги из «Книги джунглей»?
Отправлено: 05.07.21 - 09:46
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Возможно сейчас, в век стекла и бетона, фонтаны больше никому не нужны, но еще 30-40 лет назад можно лишь представить себе, как они радовали взгляд молодых горожан, исполненных надежд: через четыре года, здесь будет город-сад…
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11097
Re: Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал...
Отправлено: 05.07.21 - 09:46
#1
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Заменить фонтаны на памятники - и расходы уменьшатся, и станет легче переносить любые тяготы, а не только жару :-)

Ну и переименовать срочно ;-) и все само наладится :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4726
Re: Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал...
Отправлено: 05.07.21 - 13:44
#2
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В последнее время одни плохие новости и всё из Рудного. В пятницу десять молодчиков избили двух семейных парней, последние попали в больницу с пробитой башкой и сломанной челюстью. Полисмены подумали про хулиганство, когда пахнет уголовкой и по этой причине комментаторы разразились с гневной тирадой в их адрес, даже мелькнули идей пикетировать офис правоохранителей. Однако, из СМИ никто так и не решился освятить сие происшествие, скудную инфу нашкребли как всегда у Сталкера, на его группе защиты прав потребителей.
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raduga1954
§ raduga1954
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
27.06.21
Сообщений:
1
Re: Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал...
Отправлено: 05.07.21 - 22:25
#3
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Расходы большие, а результаты маленькие. О местах отдыха для рудничан лучше помолчать, их почти нет. Пляж отсутствует, затенённых пешеходных дорог нет, тополя вдоль улиц, не дают тени. Аллея по ул. Космонавтов (преобразованная бывшим акимом Денингом) засыхает, хотя поливочная разводка есть. :-(
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
768
Re: Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал...
Отправлено: 07.07.21 - 06:36
#4
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За зданием бассейна и РУСа два небольших, но красивых фонтанчика могли бы работать, но... Там же убитый в хлам скейтпарк, на котором стыдливые таблички, что он неисправен и гоняет туча детей на самокатах, скейтах и велосипедах.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12282
Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал похожим на Холодные берлоги из «Книги джунглей»?
Отправлено: 07.07.21 - 09:00
#5
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в Костанае не лучше.
в центральном парке не работает главный фонтан,
на набережной в кжби даже водой не заполнены
переливные , пытались вчера на реке запустить там же ,
но что то неудачно.
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