Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...

Отправлено: - 09:42

1. зачем прививаться переболевшим?

2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?

3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?

4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев?

5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?