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≡ "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41867
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
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На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12282
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 08:57
#90
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тут отдельных надо однозначно принудительно
вакцинировать,человека без головы например.
только сначала не от ковида, а прививку другую.
а то ведь кидается на людей, покусает еще,
думаю понятно какую прививку.

[Исправлено: alex_60, 07.07.2021 - 09:46]
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1343
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 09:42
#91
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1. зачем прививаться переболевшим?
2. чем иммунитет переболевшего отличается от иммунитета привившегося?
3. почему перед прививкой не проверяют наличие и уровень антител?
4. привившимся тоже надо перевакцинироваться каждые 4-6 месяцев?
5. что делать тем у кого медотвод от прививки, ПЦР каждые 7 дней платно проходить?
Профайл
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