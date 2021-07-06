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≡ "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41867
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 13:00
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Участники несогласованного митинга потребовали отменить принудительную вакцинацию, запретить наказание предпринимателей штрафами, а также сделать ПЦР-тестирование для невакцинированных бесплатной.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
301
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 06:16
#45
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Цитата:
Николаич I:
обсуждается в первую очередь нарушение прав человека и принуждение к вакцинации. Не нужно доказывать что вакцина от коронавируса - это то, ради чего мы и жили всё это время. Если человек решил что не хочет её делать, это его право и причины, почему люди не хотят колоться, у всех разные. А потому нужно лояльно относиться к выбору каждого человека и не подвергать дискриминации

Человек собрался сигануть с пятого этажа вниз головой - а ему не дают. Это его выбор! Нарушение прав человека!
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
106
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 07.07.21 - 09:19
#46
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Цитата:
гражданин СССР:

Не надо путать опу с пальцем. Никто никуда не сигает. Я тоже могу бредовые примеры приводить: вот вам сказали выпей яду, а вы начинаете отказываться, заявлять о своих правах. Сказали, значит пей! Так получается? Так что обойдёмся без бреда, будем более конструктивны, ок?
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