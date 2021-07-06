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Николаич I:

обсуждается в первую очередь нарушение прав человека и принуждение к вакцинации. Не нужно доказывать что вакцина от коронавируса - это то, ради чего мы и жили всё это время. Если человек решил что не хочет её делать, это его право и причины, почему люди не хотят колоться, у всех разные. А потому нужно лояльно относиться к выбору каждого человека и не подвергать дискриминации

Цитата:Человек собрался сигануть с пятого этажа вниз головой - а ему не дают. Это его выбор! Нарушение прав человека!