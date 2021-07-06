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≡ "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41867
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 13:00
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Участники несогласованного митинга потребовали отменить принудительную вакцинацию, запретить наказание предпринимателей штрафами, а также сделать ПЦР-тестирование для невакцинированных бесплатной.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
498
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 06.07.21 - 18:52
#30
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Цитата:
yudjin:
Елена, если вы себе оформите медотвод

Успокойтесь, не оформлю. Я вакцинировалась Спутником. Потому что не хочу принести заразу в дом.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7551
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 19:13
#31
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Цитата:
Елена Пикельная:
Успокойтесь, не оформлю. Я вакцинировалась Спутником.

Таки шо кипятитесь?... Вы же доверяете вакцине? Или всё же ....
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7963
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 19:28
#32
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Я не против вакцинации,но против обязаловки,что это ещё за условия не укололся-значит не имеешь право работать?
У меня продавец ,у неё трое малолетних детей и она категорически против вакцинации.
Говорит если со мной что нибудь случится,как потом дети?
А мне правительство вообще поставило условие либо платить за непривитых сотрудников штрафы по 600000,либо выгонять их на улицу.
Так что как только прилетит первый штраф,придётся пополнять ряды протестующих.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7551
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 19:35
#33
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Цитата:
Добринцофф:

А ты верь акиму. Он сказал, что штрафовать никого не будут. Аким Ахметов гарантирует.... Правда он много чего говорит...
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
498
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 06.07.21 - 19:36
#34
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Цитата:
yudjin:
Вы же доверяете вакцине? Или всё же ....

Я же привилась. Какие ещё вам нужны доказательства?

Я понимаю, как никто другой из здесь спорящих, что времени как физической величины, на полные исследования вакцин, независимо от страны производителя (! это для идиотских поклонников исключительно Пфайзера) не хватало. Все (!) они выпущены в свет недоисследованными в клинических условиях. Понимаете? Дело не в самом создании и производстве. Они сделаны (иначе вакцин бы не было), проведены лабораторные исследования. А вот полного цикла клинических исследований времени у всех не хватило. Что входит в клинические исследования? Как раз таки длительное наблюдение за привитыми и непривитыми. За возможными побочками (извините, побочки даже у аспирина есть) и отдалёнными последствиями.Вот тут оговорочка, кто говорит, что вакцинация влияет на геном, тот... ну, вы сами понимаете.

Советую всем почитать, как Пастер создал вакцину от бешенства и как она была первый раз применена. Почитайте, очень увлекательно. И показательно. Как к нему обратились родители укушенного бешеным волком мальчика и как доверили учёному (настоящему, а не фуфлопату) спасти их умирающего ребёнка. Это было без всяких клинических испытаний. Тот мальчик и стал первым клиническим испытуемым. И выжил только благодаря этому. Родители хотели спасти ему жизнь без накопления статистических данных. Почитайте более подробно. Я тут вкратце, это не всё.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10332
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 19:38
#35
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Цитата:
Добринцофф:
Ну это очень сложный выбор. А если не дай бог все наоборот произойдет. Тогда как? Будешь мучится что все таки ты мог спасти жизнь и надо было её заставить делать прививку . Может все таки прививка это спасение человека А не простой страх или мода . спроси у нее почему она так думает? Может просто в новостях увидела некого Александра Шак из ктэк на трибуне как он борется против вакцины А не против прорывов труб в городе зимой?))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7963
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 20:07
#36
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Цитата:
Vit:
Будешь мучится что все таки ты мог спасти жизнь и надо было её заставить делать прививку .

Я никак не могу заставить, прививаться или нет-это осознанный выбор взрослого человека и он должен сделать его сам.
У меня 2 продавца сами сходили укололись,ещё до всех этих идиотских постановлений.
Одна зимой переболела ,остальные пока в раздумьях.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
106
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 06.07.21 - 20:45
#37
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А почему нет принудительной вакцинации? Должна быть.
На сегодня, например, российская вакцина Спутник V прошла три стадии испытаний, доказана её надёжность и эффективность. Никакая другая вакцина до сих пор до конца не исследована. Очень большие вопросы к препарату ЭпиВакКорона, который по утверждению отдельных академиков-вирусологов, не является вакциной, не имеет вообще каких-либо защитных свойств и выпуск этого препарату, как говорят они же, это большая ошибка.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2461
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 20:50
#38
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Цитата:
Vit:
очень сложный выбор. А если не дай бог все наоборот произойдет. Тогда как? Будешь мучится что


Согласна с тобой, Вит! Мучаешься с выбором сейчас среди этой противоречивой информации
И за родных переживаешь.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1338
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 06.07.21 - 23:41
#39
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Цитата:
Vit:

Меньшов привился в марте.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1338
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 06.07.21 - 23:46
#40
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Цитата:
alex_60:

Вакцинация никого не освобождает от ношения масок, соблюдения дистанции и прочего. Учите мат.часть.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1415
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 00:39
#41
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Цитата:
Как к нему обратились родители укушенного бешеным волком мальчика и как доверили учёному (настоящему, а не фуфлопату) спасти их умирающего ребёнка. Это было без всяких клинических испытаний


Так в этом случае НЕТ ВЫБОРА. То есть, хуже уже не будет. В нашем же случае- выбор есть.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1415
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 00:41
#42
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Цитата:
Меньшов привился в марте


Недолго. Может и пожил бы еще.

Сколько ему было? 82? Всенепременно корона. Все медийные личности умирают исключительно от нее.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
106
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 01:36
#43
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Цитата:
Елена Пикельная:

Мы уже видели эти "разительные" отличия на примере других стран, в которых половина заболевших привитые, а половина нет. Это во-первых. Во-вторых, если вас уж так интересует моё образование, то я экономист, но это не мешает мне досконально изучать интересующие меня вопросы. Да и вы смотрю не вирусолог или иммунолог, чтобы указывать другим людям на их образование при обсуждении вирусов, вакцинации и последствий введения полностью не прошедших всех испытаний вакцин.
Кроме того, обсуждается в первую очередь нарушение прав человека и принуждение к вакцинации. Не нужно доказывать что вакцина от коронавируса - это то, ради чего мы и жили всё это время. Если человек решил что не хочет её делать, это его право и причины, почему люди не хотят колоться, у всех разные. А потому нужно лояльно относиться к выбору каждого человека и не подвергать дискриминации за то, что он не сделал себе прививку.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
301
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 07.07.21 - 06:11
#44
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Цитата:
КГСПС:
Меньшов привился в марте.

Вы лично при этом присутствовали? Зачем постить не проверенную информацию?
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