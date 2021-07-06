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≡ "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
 
 
Страница 6 из 7«1...4567»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41867
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
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На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10332
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:16
#75
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Наши иностранцы немного врут! Нет у них пцр. халявной.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1415
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:18
#76
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Цитата:
Скорую не вызывать, в больницу не ходить, а лечиться за свои кровные.


Щас,ага. Я взносы отчисляю, причем немалые. Будут лечить: хоть корону, хоть триппер, хоть ангину с гриппом и темпой 37,0.
А вакцинироваться или нет, оставляю право за собой. И драконовские методы тут не помогут.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7263
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:20
#77
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Цитата:
Vit:
Наши иностранцы немного врут! Нет у них пцр. халявной.

А никто и не требует, у нас и так почти всё свободно стало. А если где и нужно бывает антиген тест или быстрый тест, не знаю как правильно достаточно.
Кстати хватает "быстрого" - антиген теста, для работы, если где требуется. Причём от работодателя бесплатно предоставляется, если не привитый. У меня на работе для всех маски отменили, но это не от фирмы, это регулирование на правительственном уровне.

[Исправлено: elektron, 06.07.2021 - 19:24]
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
153
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:23
#78
Комментарий проходит проверку.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1415
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:26
#79
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Цитата:
Наши иностранцы немного врут! Нет у них пцр. халявной

Что Вы говорите) Дочь приезжала в мае, тесты ПЦР бесплатные в России. Если российское гражданство и ты прикреплен к поликлинике. По приезду тест сдавала дважды и тоже бесплатно. Но это у "отсталых" соседей. Мы то не отсталая страна.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
153
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:27
#80
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10332
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:29
#81
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Цитата:
Змея Подколодная:
Какие взносы? Этих взносов хватит на два гороховых супа . То сколько государство по тратило на меня Боюсь нам всем вместе придется оплачивать, с этих зарплат, думаю лет двести, ) это гроши с наших зп на реальные расходы . Юд тоже чет свои три копейки хочет вложить в вакцину, в кровать, в кухню, в зп врачей,
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
153
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:33
#82
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1415
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:43
#83
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Цитата:
Этих взносов хватит на два гороховых супа


Если от 42500 исчислять 2% , то таки да.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
153
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:48
#84
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Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4599
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 01:14
#85
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Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4599
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 01:19
#86
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
22
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 02:39
#87
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
489
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 06:00
#88
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Цитата:
elektron:
Если рассуждать логически

Это даст всем свободу выбора , а также сэкономит средства для тех , кто пытается выжить. И проценты ни к чему , достаточно элементарного учета.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
301
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 07.07.21 - 06:26
#89
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Цитата:
elektron:
Напоминаете одного персонажа по номером 95-ть.

Скорее всего оно и есть
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