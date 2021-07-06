Отправлено: - 00:18

Скорую не вызывать, в больницу не ходить, а лечиться за свои кровные.

Цитата:Щас,ага. Я взносы отчисляю, причем немалые. Будут лечить: хоть корону, хоть триппер, хоть ангину с гриппом и темпой 37,0.А вакцинироваться или нет, оставляю право за собой. И драконовские методы тут не помогут.