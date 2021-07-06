Отправлено: - 19:36

yudjin:

Вы же доверяете вакцине? Или всё же ....

Цитата:Я же привилась. Какие ещё вам нужны доказательства?Я понимаю, как никто другой из здесь спорящих, что времени как физической величины, на полные исследования вакцин, независимо от страны производителя (! это для идиотских поклонников исключительно Пфайзера) не хватало. Все (!) они выпущены в свет недоисследованными в клинических условиях. Понимаете? Дело не в самом создании и производстве. Они сделаны (иначе вакцин бы не было), проведены лабораторные исследования. А вот полного цикла клинических исследований времени у всех не хватило. Что входит в клинические исследования? Как раз таки длительное наблюдение за привитыми и непривитыми. За возможными побочками (извините, побочки даже у аспирина есть) и отдалёнными последствиями.Вот тут оговорочка, кто говорит, что вакцинация влияет на геном, тот... ну, вы сами понимаете.Советую всем почитать, как Пастер создал вакцину от бешенства и как она была первый раз применена. Почитайте, очень увлекательно. И показательно. Как к нему обратились родители укушенного бешеным волком мальчика и как доверили учёному (настоящему, а не фуфлопату) спасти их умирающего ребёнка. Это было без всяких клинических испытаний. Тот мальчик и стал первым клиническим испытуемым. И выжил только благодаря этому. Родители хотели спасти ему жизнь без накопления статистических данных. Почитайте более подробно. Я тут вкратце, это не всё.