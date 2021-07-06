Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41866
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
Читать новость
Читать новость
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:16
Наши иностранцы немного врут! Нет у них пцр. халявной.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:18
Цитата:
Щас,ага. Я взносы отчисляю, причем немалые. Будут лечить: хоть корону, хоть триппер, хоть ангину с гриппом и темпой 37,0.
А вакцинироваться или нет, оставляю право за собой. И драконовские методы тут не помогут.
Скорую не вызывать, в больницу не ходить, а лечиться за свои кровные.
Щас,ага. Я взносы отчисляю, причем немалые. Будут лечить: хоть корону, хоть триппер, хоть ангину с гриппом и темпой 37,0.
А вакцинироваться или нет, оставляю право за собой. И драконовские методы тут не помогут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7263
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:20
Цитата:
А никто и не требует, у нас и так почти всё свободно стало. А если где и нужно бывает антиген тест или быстрый тест, не знаю как правильно достаточно.
Кстати хватает "быстрого" - антиген теста, для работы, если где требуется. Причём от работодателя бесплатно предоставляется, если не привитый. У меня на работе для всех маски отменили, но это не от фирмы, это регулирование на правительственном уровне.
[Исправлено: elektron, 06.07.2021 - 19:24]
Vit:
Наши иностранцы немного врут! Нет у них пцр. халявной.
Наши иностранцы немного врут! Нет у них пцр. халявной.
А никто и не требует, у нас и так почти всё свободно стало. А если где и нужно бывает антиген тест или быстрый тест, не знаю как правильно достаточно.
Кстати хватает "быстрого" - антиген теста, для работы, если где требуется. Причём от работодателя бесплатно предоставляется, если не привитый. У меня на работе для всех маски отменили, но это не от фирмы, это регулирование на правительственном уровне.
[Исправлено: elektron, 06.07.2021 - 19:24]
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:23
Комментарий проходит проверку.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:26
Цитата:
Что Вы говорите) Дочь приезжала в мае, тесты ПЦР бесплатные в России. Если российское гражданство и ты прикреплен к поликлинике. По приезду тест сдавала дважды и тоже бесплатно. Но это у "отсталых" соседей. Мы то не отсталая страна.
Наши иностранцы немного врут! Нет у них пцр. халявной
Что Вы говорите) Дочь приезжала в мае, тесты ПЦР бесплатные в России. Если российское гражданство и ты прикреплен к поликлинике. По приезду тест сдавала дважды и тоже бесплатно. Но это у "отсталых" соседей. Мы то не отсталая страна.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:27
Комментарий проходит проверку.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:29
Цитата:
Змея Подколодная:Какие взносы? Этих взносов хватит на два гороховых супа . То сколько государство по тратило на меня Боюсь нам всем вместе придется оплачивать, с этих зарплат, думаю лет двести, ) это гроши с наших зп на реальные расходы . Юд тоже чет свои три копейки хочет вложить в вакцину, в кровать, в кухню, в зп врачей,
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:33
Комментарий проходит проверку.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:43
Цитата:
Если от 42500 исчислять 2% , то таки да.
Этих взносов хватит на два гороховых супа
Если от 42500 исчислять 2% , то таки да.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:48
Комментарий проходит проверку.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 01:14
Комментарий проходит проверку.
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 01:19
Комментарий проходит проверку.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 22
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 02:39
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать