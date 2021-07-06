"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество». Читать новость
N0name: ога, то я и смотрю в деревне все собаки передохли
А вы прямо перепись проводили? С каждой собакой за лапу здоровались? Ну, не надо... не убедительно.
Цитата:
N0name: И всё ж таки- сколько дворняжек погибает, есть официальная статистика?
Когда эпидемия - много. Подите к грамотному ветеринару и спросите. Не интернетному ветеринарчику, а реально практикующему.
Цитата:
N0name: вы как я посмотрю и щвец и жнец и на дуде игрец.И синоптик и биолог и как выясняется ветеренир
1. Я не синоптик, а то, что иногда появляются новости о погоде с моим именем, так, умейте читать: они пишутся со слов синоптиков, у которых мы узнаём прогноз, там и прямая речь приводится. Я не синоптик, я лишь транслирую их прогнозы. Как, впрочем и любой сотрудник редакции, который звонит в метеоцентр. 2. Биолог я настоящий, пошедший на биофак по призванию, а не абы куда, с красным (по-настоящему) дипломом. Тут точно не подкопаетесь. 3. Я не ветринар, я (ещё раз!) биолог и точно уж кое-что знаю о функционировании разных живых организмов и не только насекомых. А ещё у меня всегда жили собаки, рыбки, птички, амфибии и рептилии. Я старалась сделать их жизнь хорошей. Иногда это означает и лечение. И уж каждый владелец собаки или кошки, если он ответственный человек, а не колода по колено деревянная, вникает в ветеринарные проблемы, если они возникают. 4. Вы удивитесь, но я и правда швец. В смысле, шью хорошо. Некоторые даже считают, что очень хорошо. И даже советовали мне этим зарабатывать. Только относительно заработков я абсолютно бездарна, так уж сложилось. 5. А вот на дуде совсем не играю. К музыкальным инструментам совсем организм не приспособлен. Ибо бездарна абсолютно. Кроме музыкальных пальцев ничего более не имею, соответствующие области мозга в двигательном плане не удались. Только чувствительные области развиты, хорошую музыку от плохой отличаю.
N0name: для того, чтобы ко мне приехала скорая и оказывали медпомощь, я плачу налоги.
Справедливо, но тут есть одно НО. Вас будут лечить за ваши деньги, по всем правилам. Но если вы начнете к примеру курить в палате, или режим нарушать - вас выкинут нафик из больницы а ваши деньги вам не вернут. И будут правы. Считайте, что отказ от вакцинации это нарушение режима. Можно всех отказников смело выкидывать на улицу без возврата денег.
Какие? Непонятно какие? Из интернета? Вы в курсе, что кроме жемчужин в интернете оч-ч-чень много навоза. Ну, очень большие кучи. И не имея соответствующих знаний люди сами отфильровать не могут. Вот им и кажется, что они расширил кругозор, а на деле...
elektron: Это я тоже пропустил как то, тут не налоги платить нужно, а медицинское страхование.
Это уже не так важно. У нас например как только начал платить налоги - медицина становится бесплатной, за исключением глаз и зубов, которые покрываются дополнительной мед страховкой как правило за счет работодателя
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать