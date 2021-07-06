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≡ "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
 
 
Страница 5 из 6«1...3456»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41866
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
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На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7262
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 23:41
#60
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Цитата:
N0name:
в твоем случае палата номер 6

Я так и знал, что этим всё и закончится. :lol:
Но поскольку не каждый может смотреть в завтрашний день...Есть ещё шанс. :lol:
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
498
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 23:42
#61
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Цитата:
N0name:
ога, то я и смотрю в деревне все собаки передохли

А вы прямо перепись проводили? С каждой собакой за лапу здоровались? Ну, не надо... не убедительно.

Цитата:
N0name:
И всё ж таки- сколько дворняжек погибает, есть официальная статистика?

Когда эпидемия - много. Подите к грамотному ветеринару и спросите. Не интернетному ветеринарчику, а реально практикующему.

Цитата:
N0name:
вы как я посмотрю и щвец и жнец и на дуде игрец.И синоптик и биолог и как выясняется ветеренир

1. Я не синоптик, а то, что иногда появляются новости о погоде с моим именем, так, умейте читать: они пишутся со слов синоптиков, у которых мы узнаём прогноз, там и прямая речь приводится. Я не синоптик, я лишь транслирую их прогнозы. Как, впрочем и любой сотрудник редакции, который звонит в метеоцентр.
2. Биолог я настоящий, пошедший на биофак по призванию, а не абы куда, с красным (по-настоящему) дипломом. Тут точно не подкопаетесь. :-)
3. Я не ветринар, я (ещё раз!) биолог и точно уж кое-что знаю о функционировании разных живых организмов и не только насекомых. :-) А ещё у меня всегда жили собаки, рыбки, птички, амфибии и рептилии. Я старалась сделать их жизнь хорошей. Иногда это означает и лечение. И уж каждый владелец собаки или кошки, если он ответственный человек, а не колода по колено деревянная, вникает в ветеринарные проблемы, если они возникают.
4. Вы удивитесь, но я и правда швец. В смысле, шью хорошо. Некоторые даже считают, что очень хорошо. И даже советовали мне этим зарабатывать. Только относительно заработков я абсолютно бездарна, так уж сложилось. :lol:
5. А вот на дуде совсем не играю. К музыкальным инструментам совсем организм не приспособлен. Ибо бездарна абсолютно. Кроме музыкальных пальцев ничего более не имею, соответствующие области мозга в двигательном плане не удались. Только чувствительные области развиты, хорошую музыку от плохой отличаю.

Ответ полный?

[Исправлено: Елена Пикельная, 06.07.2021 - 23:44]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11097
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 23:42
#62
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Цитата:
N0name:
для того, чтобы ко мне приехала скорая и оказывали медпомощь, я плачу налоги.

Справедливо, но тут есть одно НО. Вас будут лечить за ваши деньги, по всем правилам. Но если вы начнете к примеру курить в палате, или режим нарушать - вас выкинут нафик из больницы а ваши деньги вам не вернут. И будут правы. Считайте, что отказ от вакцинации это нарушение режима. Можно всех отказников смело выкидывать на улицу без возврата денег.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7262
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 23:45
#63
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Цитата:
maxsaf:
N0name: для того, чтобы ко мне приехала скорая и оказывали медпомощь, я плачу налоги.

Это я тоже пропустил как то, тут не налоги платить нужно, а медицинское страхование. 8-)
Оно даже не знает зачем налоги плотит? :-x

[Исправлено: elektron, 06.07.2021 - 18:49]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2461
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 23:46
#64
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Цитата:
elektron:
Напоминаете одного персонажа по номером 95-ть.


Да, так же себя на форуме ведёт
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
498
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 23:47
#65
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Цитата:
N0name:
Некоторые ветеринары считают

Какие? Непонятно какие? Из интернета? Вы в курсе, что кроме жемчужин в интернете оч-ч-чень много навоза. Ну, очень большие кучи. И не имея соответствующих знаний люди сами отфильровать не могут. Вот им и кажется, что они расширил кругозор, а на деле...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11097
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 23:50
#66
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Цитата:
elektron:
Это я тоже пропустил как то, тут не налоги платить нужно, а медицинское страхование.

Это уже не так важно. У нас например как только начал платить налоги - медицина становится бесплатной, за исключением глаз и зубов, которые покрываются дополнительной мед страховкой как правило за счет работодателя
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11097
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 23:54
#67
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Цитата:
Елена Пикельная:
Ну, очень большие кучи. И не имея соответствующих знаний люди сами отфильровать не могут. Вот им и кажется, что они расширил кругозор, а на деле...

Певец Юрий Лоза верит, что земля плоская и на серьезных щах пилит видосы на эту тему :lol: Что лишний раз доказывает, что образование все еще на низком уровне.

[Исправлено: maxsaf, 06.07.2021 - 23:55]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10331
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 23:56
#68
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Давайте поговорим о любви. Ну её эту ковид -шмовид
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
144
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 23:56
#69
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Банда разгильдяев, которые привыкли только требовать и качать права, при этом не принося никакой ощутимой пользы.
Разве так можно о людях.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7262
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 23:57
#70
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Цитата:
maxsaf:
что образование все еще на низком уровне.

Макс, это не образование, это восприятие отдельного индивидуума.. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11097
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:04
#71
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Цитата:
elektron:
Макс, это не образование, это восприятие отдельного индивидуума..

Ну понятно из за отсутствия образования такое восприятие :-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7262
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:04
#72
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Цитата:
maxsaf:
У нас например как только начал платить налоги

Ну это у вас, у нас налоги само собой, потом в мед. страховку, в пенсионный фонд, с страховку по уходу заплати, всё отдельно. Не знаю как в КЗ ;-)
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1411
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:10
#73
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Слушаю и подписана на нее с самого начала Мерлезонского балета. Интересные вещи говорит, однако)
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
149
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 07.07.21 - 00:12
#74
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