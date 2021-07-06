Отправлено: - 23:42

N0name:

ога, то я и смотрю в деревне все собаки передохли

N0name:

И всё ж таки- сколько дворняжек погибает, есть официальная статистика?

N0name:

вы как я посмотрю и щвец и жнец и на дуде игрец.И синоптик и биолог и как выясняется ветеренир

[Исправлено: Елена Пикельная, 06.07.2021 - 23:44]

Цитата:А вы прямо перепись проводили? С каждой собакой за лапу здоровались? Ну, не надо... не убедительно.Цитата:Когда эпидемия - много. Подите к грамотному ветеринару и спросите. Не интернетному ветеринарчику, а реально практикующему.Цитата:1. Я не синоптик, а то, что иногда появляются новости о погоде с моим именем, так, умейте читать: они пишутся со слов синоптиков, у которых мы узнаём прогноз, там и прямая речь приводится. Я не синоптик, я лишь транслирую их прогнозы. Как, впрочем и любой сотрудник редакции, который звонит в метеоцентр.2. Биолог я настоящий, пошедший на биофак по призванию, а не абы куда, с красным (по-настоящему) дипломом. Тут точно не подкопаетесь.3. Я не ветринар, я (ещё раз!) биолог и точно уж кое-что знаю о функционировании разных живых организмов и не только насекомых.А ещё у меня всегда жили собаки, рыбки, птички, амфибии и рептилии. Я старалась сделать их жизнь хорошей. Иногда это означает и лечение. И уж каждый владелец собаки или кошки, если он ответственный человек, а не колода по колено деревянная, вникает в ветеринарные проблемы, если они возникают.4. Вы удивитесь, но я и правда швец. В смысле, шью хорошо. Некоторые даже считают, что очень хорошо. И даже советовали мне этим зарабатывать. Только относительно заработков я абсолютно бездарна, так уж сложилось.5. А вот на дуде совсем не играю. К музыкальным инструментам совсем организм не приспособлен. Ибо бездарна абсолютно. Кроме музыкальных пальцев ничего более не имею, соответствующие области мозга в двигательном плане не удались. Только чувствительные области развиты, хорошую музыку от плохой отличаю.Ответ полный?