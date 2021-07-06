Отправлено: - 20:41

Банда разгильдяев, которые привыкли только требовать и качать права, при этом не принося никакой ощутимой пользы.

Цитата:Правы или нет вопрос №2, №1 им затыкают рот когда они выражают своё видение и мнение.Излюбленный ход, запишитесь на приём ... а толку?Или подайте в суд ... и опять а толку?