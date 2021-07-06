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≡ "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41865
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
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На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3944
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 20:41
#30
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Цитата:
Банда разгильдяев, которые привыкли только требовать и качать права, при этом не принося никакой ощутимой пользы.

Правы или нет вопрос №2, №1 им затыкают рот когда они выражают своё видение и мнение.
Излюбленный ход, запишитесь на приём ... а толку?
Или подайте в суд ... и опять а толку?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7250
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 20:41
#31
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Цитата:
Mr_negotive:
Дремучее население какое-то.

От части да, но больше всего влияние соц. сетей наверное. Начитаются дряни всякой и пошло-поехало. ;-)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3944
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 20:44
#32
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Цитата:
elektron:
От части да, но больше всего влияние соц. сетей наверное. Начитаются дряни всякой и пошло-поехало.

А где ещё искать ответы?
Власть или врет или молчит по большей части.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7250
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 20:51
#33
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Цитата:
peshexod:
А где ещё искать ответы?

Да где угодно, на тех же просторах интернета. Но не в картинках инстаграм, телеграмм или одноклассников. Так для тех кто может различить фейк, да пожалуйста, просто поприкалываться. Новостных порталов и на разных зыках (перевести гугл поможет, если что)официальных и отвечающих за подачу информации достаточно.
Но это же время и усилия приложить нужно. ;-)
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
134
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 21:03
#34
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Страница 3 из 3«123
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